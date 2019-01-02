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Их профессия — энергетика(+ФОТО)

03.01.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Торжественное мероприятие по случаю Дня энергетика состоялось в минувшую субботу во Дворце культуры города Новолукомля.

Их профессия — энергетика(+ФОТО)

По традиции открыл его директор Лукомльской ГРЭС А. А. Базыленко. Он рассказал о достижениях станции, успешно выполненных производственных программах в уходящем году.

Их профессия — энергетика(+ФОТО)

Момент чествования лучших работников Лукомльской ГРЭС.

Многое сделано, ещё больше предстоит реализовать в следующем году.

Их профессия — энергетика(+ФОТО)

В объективе – профессионалы флагмана белорусской энергетики.

Александр Анатольевич подчеркнул, что на предприятии трудятся высококвалифицированные и грамотные специалисты, которым под силу выполнять поставленные задачи.

Их профессия — энергетика(+ФОТО)

Директор поблагодарил коллектив за добросовестное и ответственное отношение к делу, поздравил с профессиональным праздником.

Их профессия — энергетика(+ФОТО)

Выразил уверенность, что молодая смена сохранит все лучшие традиции, заложенные ветеранами, внеся свою посильную лепту в развитие энергосистемы. Пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Их профессия — энергетика(+ФОТО)

Затем поздравления с праздником звучали от заместителя председателя Чашникского райисполкома А. Е. Сурина, который отметил, что перед энергетиками сегодня ставятся новые масштабные задачи. На первый план выходят энергетическая и экологическая безопасность, модернизация существующих мощностей, внедрение современных технологий, а также бюджетная эффективность. Но главным результатом работы по-прежнему должна оставаться высокая оценка потребителями, своевременная подготовка к осенне-зимнему сезону и бесперебойное энергоснабжение населения.

Их профессия — энергетика(+ФОТО)

Александр Евгеньевич поблагодарил работников отрасли за ответственный труд, высокий профессионализм и преданность своему делу.

Их профессия — энергетика(+ФОТО)

Их профессия — энергетика(+ФОТО)

Поздравил виновников торжества и председатель районного Совета депутатов А. Д. Косов.
«В наше время трудно представить функционирование организаций и предприятий, обеспечение комфорта и уюта жителей без света и тепла, – отметил Александр Дмитриевич. – Именно вашим трудом создаются и обеспечиваются эти столь нужные блага.

Их профессия — энергетика(+ФОТО)

От вашей компетентности, ответственности, инициативности зависят совершенствование социальной инфраструктуры, реализация экономического потенциала района, повышение качества жизни граждан».

Их профессия — энергетика(+ФОТО)

Тёплые слова прозвучали и от председателя Новолукомлького горисполкома В. В. Фадеева. Он отметил, что новолукомльские энергетики по праву могут гордиться своей историей и традициями. Сегодня благодаря их профессионализму, преданности делу энергосистема района работает надежно и стабильно.

Их профессия — энергетика(+ФОТО)

Традиционно отмечали заслуги тех, кто много лет добросовестно трудится в сфере энергетики. И во время торжественного мероприятия каждое поздравление сопровождалось чествованием лучших работников отрасли.

Их профессия — энергетика(+ФОТО)

Хорошее настроение всем присутствующим в зале подарили народный ансамбль народной музыки и песни «Землякі-музыкі» Лукомльской ГРЭС, танцевальный коллектив Новолукомльской ДШИ, студия современного танца «MIX». Душевные песни и танцевальные выступления тепло принимали зрители.
***

После торжественной части для работников предприятия состоялся концерт.

Их профессия — энергетика(+ФОТО)

Вокалисты с сильными голосами и юношеской харизмой из арт-группы «Беларусы» буквально зажгли зрительный зал.

Наталья СТУКАЛОВА.

 

 

 
 
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Торжественное мероприятие по случаю Дня энергетика состоялось в минувшую субботу во Дворце культуры города Новолукомля. По традиции открыл его директор
 
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