Незабываемый Новый год

Новогодний республиканский праздник в рамках благотворительной акции «Наши дети» в Минске собрал почти 2,5 тысячи детей со всей страны. По традиции в нём принял участие и поздравил маленьких белорусов с новогодними праздниками Глава государства Александр Лукашенко.





Приглашения побывать на главной ёлке Беларуси, которая прошла во Дворце Республики, в числе делегации Витебщины получили и ребята из Чашникского района. Особой чести были удостоены Павел Шлык, Диана Кощеева, Диана Джамалова, Игорь Сазонов — учащиеся школ Новолукомля.

Два дня в Минске для ребят, приглашенных на главную ёлку страны, стали чередой подарков и сюрпризов.

Яркие впечатления от поездки у самой юной участницы из Чашникского района Дианы Кощеевой, ученицы 5 «Б» класса СШ №2.

— Мне всё очень понравилось. И представление в цирке, и спектакль во Дворце Республики. Запомнилась встреча с Президентом и его речь. А ещё нам подарили много подарков, — поделилась впечатлениями Диана.

Запомнился праздник и Павлу Шлыку из 9 «В» СШ №2. Покорило представление в цирке:

— Игра на сцене не могла оставить равнодушными зрителей. Действо, происходившее на арене, завораживало.

Игорь Сазонов, ученик 9 «Б» СШ №1, говорит, что и его больше всего впечатлило представление на арене:

— Очень интересно и зрелищно. Номера смотрелись фантастично.

Приятные эмоции буквально переполняют Диану Джамалову из 7 «А» первой школы Новолукомля. Она ещё под впечатлением от волшебной поездки в столицу. Понравились представление, сказка, Минск. Очень волнительно и интересно прошла встреча с Александром Григорьевичем Лукашенко.

Ребята хотели бы побывать на таком празднике ещё. А для этого нужно хорошо учиться, много трудиться, развивать свои таланты. К этому же они призывают всех мальчишек и девчонок.

Новый год — время волшебства. В этот праздник каждый может поверить в сказку, окунуться в атмосферу необыкновенного, таинственного, завораживающего и незабываемого.

Наталья СТУКАЛОВА.