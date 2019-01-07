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Прокурор запросила смертную казнь для обвиняемого в убийстве двух девушек в Бобруйске
08.01.2019 12:28 — Новости Общества | Tut.by
В Бобруйске в суде проходят прения сторон по делу о двойном убийстве. На скамье подсудимых — 36-летний неработающий бобруйчанин. 20 июля 2018 года в ванной его квартиры нашли тела двух девушек со следами насильственной смерти. 8 января прокурор запросила для обвиняемого высшую меру наказания.
По предварительным данным, с погибшими он познакомился в кафе, откуда все трое уехали на такси домой к обвиняемому. Согласно обвинению, подсудимый нанес одной жертве 77 ударов молотком и руками в жизненно важные органы. У второй жертвы — 16 ран, почти все — в область головы и шеи. После обвиняемый «принял меры к расчленению и сокрытию трупов».
26 декабря на процессе судья Михаил Мельников огласил результаты судмедэкспертизы одной из погибших девушек, Олеси Климовой. В ее крови было обнаружено 3,3 промилле алкоголя. Практически все телесные повреждения были причинены девушке прижизненно. Ей, согласно заключению экспертов, нанесли 30 повреждений только в область головы.
Обвиняемый Александр Осипович согласился с количеством причиненных им телесных повреждений, подтвердив, что нанес их молотком с гвоздодером.
Вторая погибшая, сообщил судья, тоже была пьяна: 3,4 промилле в крови.
Александр Осипович заявил, что девушки имели в отношении него определенные планы — в кафе что-то подсыпали в пиво и ждали, как напиток на него подействует. Поэтому, мол, и поехали к нему домой.
8 января гособвинитель Ольга Иванова сообщила, что обвиняемый в момент убийства девушек осознавал, что происходит, а после попытался скрыть следы преступления, для чего приобрел в магазине несколько упаковок пакетов для мусора. Однако после он изменил свое решение и явился в милицию с повинной. Ольга Иванова подчеркнула, что явка с повинной в данном случае не может быть смягчающим обстоятельством.
— Потерпевшие не отличались примерным поведением, однако Осипович так и не назвал причину, по которой было совершено инкриминируемом ему деяние. Убийство было совершено умышленно и с особой жестокостью, — говорит прокурор.
Ольга Иванова потребовала для обвиняемого высшую меру наказания — расстрел, добавив, что ранее он уже совершал тяжкие преступления, однако на путь исправления не встал.
Мать погибшей Олеси Климовой обратилась к суду с просьбой поддержать гособвинителя, так как девушки были убиты с особой жестокостью.
(Будет дополнено).
Что случилось?
20 июля, в 7 утра, в милицию
Позже выяснилось, что номер квартиры девушка назвала неправильный. Однако милиция нашла подозреваемого — 36-летнего бобруйчанина. В его квартире в ванной и обнаружили трупы девушек 26 и 27 лет.
В эфире телеканала ОНТ
К слову, прокуратура посчитала, что в случившемся
Министр внутренних дел связывал это «бытовое преступление, к сожалению, с тяжкими последствиями» с
В суде стало известно, что обвиняемый разведен, семьи нет. Последнее место работы — частная фирма по изготовлению окон. Четырежды был судим за грабеж, кражу, злостное хулиганство, тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. В общей сложности мужчина провел в местах лишения свободы почти 12 лет.
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В Бобруйске суд приступил к прениям сторон по делу о двойном убийстве. На скамье подсудимых - 36-летний неработающий бобруйчанин. 20 июля 2018 года в ванной его квартиры...
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