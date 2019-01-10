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«Брестмаш» по поручению холдинга «Белавтомаз» разработает образец велобагажника для автобуса по маршруту «Брест — Беловежская пуща»

11.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Продолжается общественная кампания по продвижению оснащения велобагажниками междугородних автобусов в Брестской области.
«Брестмаш» по поручению холдинга «Белавтомаз» разработает образец велобагажника для автобуса по маршруту «Брест — Беловежская пуща»Брест" width="560" height="373" />
Представительница учреждения «За вело Брест» в городе Кобрине, получила ответ от холдинга «Белавтомаз» по вопросу оборудования велобагажниками рейсовых междугородных автобусов. В ответе сказано, что в январе текущего года будет выделена модель автобуса, работающего по маршруту «Брест — Беловежская пуща» для проведения опытно-конструкторских работ. Изготовление опытного образца велобагажника поручено ОАО «Брестмаш».
«Полагаю, что данный маршрут «Брест — Беловежская пуща» наиболее востребован для велотуристов и жителей» — отметила Светлана, представительница учреждения «За вело Брест» в городе Кобрине. «В дальнейшем вижу необходимость продвигать оснащение велобагажниками рейсовых междугородних автобусов и по другим маршрутам, которые будут определены после опроса жителей нашей области». 
Учреждение «ЗА ВЕЛО БРЕСТ» с 2009 года занимается популяризацией велосипеда, как экологичного транспорта и развитием в г. Бресте и Брестской области инфраструктуры удобной для всех: пешеходов, велосипедистов, автомобилистов.

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