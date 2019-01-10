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«Брестмаш» по поручению холдинга «Белавтомаз» разработает образец велобагажника для автобуса по маршруту «Брест — Беловежская пуща»
11.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда
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Продолжается общественная кампания по продвижению оснащения велобагажниками междугородних автобусов в Брестской области.
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Представительница учреждения «За вело Брест» в городе Кобрине, получила ответ от холдинга «Белавтомаз» по вопросу оборудования велобагажниками рейсовых междугородных автобусов. В ответе сказано, что в январе текущего года будет выделена модель автобуса, работающего по маршруту «Брест — Беловежская пуща» для проведения опытно-конструкторских работ. Изготовление опытного образца велобагажника поручено ОАО «Брестмаш».
Учреждение «ЗА ВЕЛО БРЕСТ» с 2009 года занимается популяризацией велосипеда, как экологичного транспорта и развитием в г. Бресте и Брестской области инфраструктуры удобной для всех: пешеходов, велосипедистов, автомобилистов.
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