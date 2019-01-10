«Брестмаш» по поручению холдинга «Белавтомаз» разработает образец велобагажника для автобуса по маршруту «Брест — Беловежская пуща»

«Полагаю, что данный маршрут «Брест — Беловежская пуща» наиболее востребован для велотуристов и жителей» — отметила Светлана, представительница учреждения «За вело Брест» в городе Кобрине. «В дальнейшем вижу необходимость продвигать оснащение велобагажниками рейсовых междугородних автобусов и по другим маршрутам, которые будут определены после опроса жителей нашей области».