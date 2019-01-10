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Всем отходам свой учёт

11.01.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Всем отходам свой учёт

Ни для кого не секрет, что субъекты хозяйствования, осуществляющие обращение с отходами, обязаны соблюдать требования законодательства в данной области, направленные на уменьшение объемов образования отходов, предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду, здоровье граждан, обеспечивая максимальное вовлечение их в оборот в качестве вторичного сырья.

Вместе с тем проводимые Комитетом государственного контроля Брестской области контрольно-аналитические мероприятия свидетельствуют о том, что многие субъекты хозяйствования не уделяют данному вопросу должного внимания.
К наиболее характерным нарушениям относятся: отсутствие локального нормативного акта – разработанной и утвержденной инструкции по обращению с отходами производства, отсутствие учета отходов производства, формальное проведение инвентаризации отходов производства, хранение отходов производства в несанкционированных местах. Вместо надлежащего учета и вовлечения в оборот образовавшихся в результате производственной деятельности отходов на территориях отдельных предприятий выявляются попросту свалки отходов (стекло, шины, строительные отходы, металлолом и иные).
Особое внимание заслуживает вопрос учета отходов в связи с открытием нового производства, расширением, модернизацией существующего путем введения новых технологических решений. В данной ситуации субъекты порой не задумываются о проведении инвентаризации отходов производства для выявления новых, внесения соответствующих изменений в инструкцию по обращению с отходами.
Следует напомнить, что нарушение законодательства в области обращения с отходами влечет не только меры дисциплинарного взыскания, но и административную ответственность в виде штрафов в значительных размерах в отношении как юридических, так и физических лиц, допустивших их.
В минувшем году по результатам контрольно-аналитических мероприятий за нарушения законодательства об отходах к дисциплинарной ответственности привлечено 35 работников предприятий, к административной – 25 должностных лиц и 2 юридических лица.

 
 
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Ни для кого не секрет, что субъекты хозяйствования, осуществляющие обращение с отходами, обязаны соблюдать требования законодательства в данной области,...
 
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