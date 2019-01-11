В Беларуси в выходные потеплеет до +3°С





❄ «На этой неделе в Беларуси установилась настоящая зимняя погода. Температурный фон удерживается в основном на 3-7 градусов ниже климатической нормы, а в ночные часы температура воздуха местами понижается до минус 15-20 градусов. На большей части территории страны высота снега достигает от 10 см до 32 см, лишь в юго-западных районах снега меньше. Но в предстоящие выходные дни погода будет меняться: атмосферные фронты принесут осадки, потеплеет», — сказали в Белгидромете.

❄ В субботу, 12 января, погоду будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с северо-запада Европы. На большей части территории страны пройдет снег. Местами ожидается слабая метель, на дорогах гололедица, ночью по юго-западу страны порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит в основном 4-11 градусов мороза, по востоку страны понизится до минус 12-15. Днем будет от нуля до минус 6.

❄ В воскресенье, 13 января, территория Беларуси окажется под влиянием фронтальных разделов и теплых воздушных масс с Западной Европы. На большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью в основном составит от нуля до минус 6, при прояснениях — до минус 8. Днем будет от минус 3 до плюс 3.

❄ В понедельник, 14 января, погоду будут определять атмосферные фронты. На большей части территории Беларуси ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами возможен туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5, днем — от минус 3 до плюс 3.

Источник: БелТА