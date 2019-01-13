В Столинском районе задержали мужчину, который стрелял из охотничьего ружья по домашним собакам

31-летний житель Столинского района два раза выстрелил по собакам, которые гуляли во дворе жилого дома. Нарушителя задержали сотрудники милиции, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

13 января около 3.00 в Столинский РОВД поступило сообщение от 17-летней жительницы агрогородка Ольшаны, которая сообщила, что неизвестный дважды выстрелил по собакам, которые гуляли во дворе. Одну ранил.

Милиционеры выяснили, что по животным из неустановленного охотничьего ружья стрелял 31-летний местный житель. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения — 2,8 промилле. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В его автомобиле обнаружили 14 охотничьих патронов 12-го калибра. Проводится проверка.