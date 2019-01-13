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В Столинском районе задержали мужчину, который стрелял из охотничьего ружья по домашним собакам
14.01.2019 11:07 — Новости Общества | Tut.by
31-летний житель Столинского района два раза выстрелил по собакам, которые гуляли во дворе жилого дома. Нарушителя задержали сотрудники милиции,
13 января около 3.00 в Столинский РОВД поступило сообщение от 17-летней жительницы агрогородка Ольшаны, которая сообщила, что неизвестный дважды выстрелил по собакам, которые гуляли во дворе. Одну ранил.
Милиционеры выяснили, что по животным из неустановленного охотничьего ружья стрелял 31-летний местный житель. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения — 2,8 промилле. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
В его автомобиле обнаружили 14 охотничьих патронов 12-го калибра. Проводится проверка.
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В момент инцидента «стрелок» был пьян - 2,8 промилле.
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