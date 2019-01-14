«В меня пальцем тыкают». Бобруйчанка в суде требует денег у ипэшника по «делу о трусах» из секонда

В суде в Бобруйске начались слушания дела по гражданскому иску Алины Нестерович, участницы драки в магазине б/у одежды «Евро-хенд» . 29-летняя бобруйчанка намерена защищать в суде свои честь и достоинство. Она считает, что владелец магазина Николай Нарожный нанес урон ее репутации, распространяя в интернете видео с ее участием, в том числе и то, где зафиксирован факт кражи трусов. Женщина требует от ответчика компенсацию в размере 2,5 тысяч рублей.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Интересы Николая Нарожного на судебном заседании представляли супруга Елена и адвокат Татьяна Вертинская. Сам ответчик был взят под стражу 11 января в ходе заседания, на котором рассматривалось уголовное дело. Оно было возбуждено после драки в магазине, возникшей во время попытки задержать Алину Нестерович по подозрению в очередной краже нижнего белья. Мужчине инкриминируется вымогательство с применением насилия, статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

Во время судебного заседания Алина Нестерович заявила, что видеоролики, в которых были использованы не только съемки с камеры наблюдения, установленной в магазине, но и фотографии ее сына из соцсетей, «провоцируют общественность на публичную травлю». Первое видео, по словам истца, появилось 1 ноября в «Одноклассниках», после чего женщина обратилась в СК. Алина Нестерович не смогла ответить на вопрос судьи Екатерины Некрасовой, было ли видео размещено на персональной странице Николая Нарожного — после жалобы в правоохранительные органы ролик исчез. Однако вскоре он появился на других ресурсах, в том числе и на YouTube, где, как утверждает Нестерович, «уже набрал более 25 тысяч просмотров с комментариями».

— Я хожу по городу, в меня пальцем тыкают, — говорит женщина.



Алина выступает категорически против фотосъемки. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

По ее словам, распространение видео уже привело к серьезным проблемам личного характера. Так, в феврале у женщины заканчивается контракт, который, с ее слов, может быть не продлен из-за того, что «дело вызвало общественный резонанс». Вынос подробностей конфликта на публику, как уверяет Алина Нестерович, привело к расставанию с супругом.

— Это все очень противно, больно и унизительно, — подчеркнула она во время заседания.

Отвечая на вопросы судьи, истец подтвердила, что факт кражи трусов, зафиксированный видеокамерой 27 сентября прошлого года, действительно имел место, за этот проступок женщина была оштрафована на две базовых величины. Однако она не смогла пояснить, зачем совершила кражу.

— Я не знаю. Положила в карман и забыла за них заплатить.

Алина Нестерович убеждена, что за это она уже понесла наказание, и никто не имеет права называть ее «мошенницей, хулиганкой и воровкой», обвиняя в других кражах, инициировании драки, искажении фактов. Оскорблением женщина считает и информацию о том, что якобы готова была договориться с другой стороной конфликта при условии, что до суда ей будет выплачено 3 тысячи рублей.

Истица потребовала удалить со всех интернет-ресурсов компрометирующие ее видеоматериалы, разместить в Сети публичные извинения Николая Нарожного — в новом ролике он должен признать, что изложенные ранее факты являются клеветой. Кроме этого, Алина Нестерович в исковом заявлении указала размер материальной компенсации, которая составляет 2,5 тысячи рублей.

Адвокат ответчика заявила, что факты воровства вещей в магазине истцом были зафиксированы трижды — 14 и 27 сентября, а также 9 октября. Когда рассматривалось дело о привлечении Алины Нестерович к административной ответственности, суд признал лишь кражу трусов, имеющуюся на видеозаписи, не приняв во внимание то, что по другим кражам есть свидетели. Татьяна Вертинская также заявила, что у ответчика есть диктофонная запись, подтверждающая, что истец готова была урегулировать конфликт до суда за 3 тысячи рублей.

Адвокат обратилась к судье с тремя ходатайствами — об истребовании административных материалов, касающиеся кражи трусов, приглашении на заседание свидетеля в лице продавца магазина и обеспечении явки в суд ответчика, если к моменту следующего заседания он все еще будет находиться в СИЗО. Все ходатайства были удовлетворены.

Перед вручением повесток о проведении следующего заседания, назначенного на 28 января, судья поинтересовалась у Алины Нестерович, не хочет ли она решить конфликт мирным путем и договориться с Николаем Нарожным. Та не ответила.