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Как общественные организации участвовали в новогодних благотворительных акциях

16.01.2019 — Новости Общества | Заря над Неманам  
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Мастер-класс в Понемуньском детском доме и другие новогодние развлечения для двухсот тысяч детей устроили представители общественных организаций. 


Общественные объединения провели более семи тысяч новогодних и рождественских мероприятий, в которых приняли участие более 200 тысяч детей. Статистика зимних праздников впечатляет.  Веселые новогодние представления, утренники с хороводами вокруг елки и обязательно с подарками для детей организовали  общественные объединения «Белая Русь», пригласив  на 545 мероприятий  более 10 тысяч детей, и БРСМ, пригласив на 641 мероприятие пригласив более 7 тысяч детей. Белорусский союз женщин устроил 777 праздников  для более чем 14 тысяч ребят, пионерская организация региона – 827 мероприятий для более 18 тысяч детей. Профсоюзы  организовали порядка трех тысяч  мероприятий для  более 116 тысяч детей,  областная организация Белорусского Общества Красного Креста – 279 мероприятий для почти четырех тысяч детей-инвалидов,  ветераны – 465 мероприятий для более 13 тысяч ребят, Детский фонд и Фонд мира  – 58  и 62 праздника для  2,5 тысячи ребят каждый. За любым концертом – улыбки, смех и ощущение волшебства для детей. 

Новогодние и рождественские праздники активисты общественных объединений подарили не только малышам и школьникам, в том числе детям-инвалидам, находящимся в социально-опасном положении,  ребятам из многодетных семей, но и  пожилым людям. Подключились все районные и первичные объединения. 

Проявили активность и первичные организации учреждений образования области: ГрГУ имени Янки Купалы, гуманитарного колледжа,  а также Гродненского комбината строительных материалов, предприятий «Красносельскстройматериалы», «Белкард», «Гродножилстрой», табачной фабрики и других. 

В многообразии праздников было много ярких моментов. Так, областная организация РОО «Белая Русь» собрала у новогодней елки в торговом центре OldCity воспитанников школ-интернатов для детей с нарушениями зрения и слуха, вспомогательной школы №1 Гродно. На утреннике в OldCity ребят ждала яркая фотосессия у дизайнерской елки,  оригинальные подарки  и вкусное восточное угощение. 

Как общественные организации участвовали в новогодних благотворительных акциях
Как общественные организации участвовали в новогодних благотворительных акциях


Новогодние желания детей с психофизическими особенностями исполнили волонтеры и активисты «Доброго Сердце» и областной совет ОО «Белорусская республиканская пионерская организация». Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои дарили сказку в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации города Гродно. А все подарки, которые вручили деткам, были тщательно подобраны: волонтеры заранее выяснили, о чем мечтали ребята и их родители. 

Как общественные организации участвовали в новогодних благотворительных акциях


Активисты ОО «БРСМ» приняли участие в благотворительной акции «Мы помогаем пожилым людям в зимний период» – поздравили одиноко проживающих пожилых людей с Рождеством и Новым годом,  оказали им посильную помощь. 

Как общественные организации участвовали в новогодних благотворительных акциях


Порадовали креативными подарками к Рождеству и Новому году активистки женского движения. Мастер-классы по лепке новогодних пельменей и новогодние мюзиклы, интерактивные представления с театром ростовых кукол, киноелки и посещения Деда Мороза и Снегурочки  на дому.   Женщины-предприниматели  и даже сами дети включились в  марафон  новогодней феерии  и благотворительности.    

Как общественные организации участвовали в новогодних благотворительных акциях


Мировой Новый год для детей  и взрослых с  участием активисток женского движения и иностранных студентов   медуниверситета из более чем 45 стран мира  стал кульминацией новогодних праздников.  Оригинальное празднование Старого Нового года было организовано представителями БСЖ  для женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. 

Как общественные организации участвовали в новогодних благотворительных акциях


В областном объединении профсоюзов традиция дарить ребятам праздник в преддверии Нового года существует уже более  десяти лет.  Теплая и душевная встреча  прошла во Дворце творчества детей и молодежи. На елку пригласили мальчиков и девочек из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями, а также воспитанников детско-юношеских спортивных школ профсоюзов. 

Как общественные организации участвовали в новогодних благотворительных акциях


Активные члены пионерской организации организовали праздник «Дети - детям». В детской областной клинической больнице ученики СШ № 11  устроили новогоднее представление для ребят, которые в это время находились лечении. 

Оригинальную «Рождественскую коробочку» организовали члены Белорусского  детского фонда. Это мамы, семьи из Лиды,   которых объединяет безграничная любовь к детям, у кого нет родителей, кто тяжело болен или с рождения особенный. Неравнодушные  люди собирали средства, покупали подарки, а потом из них формировали праздничные рождественские коробочки и отправляли в дома-интернаты и дома ребенка, отделения для инвалидов, где вручали их детям. В Лидский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации организаторы акции привезли 48 коробочек – ровно столько, сколько воспитанников в центре приготовив именной подарок для каждого. 

Активисты члены областного совета ветеранов посетили Гродненский городской социально-педагогический центр. Для гостей воспитанники центра вместе с педагогами подготовили интересную развлекательную программу под названием «Зимняя сказка». Никто не остался без сладких подарков. 

Как общественные организации участвовали в новогодних благотворительных акциях
Как общественные организации участвовали в новогодних благотворительных акциях


Новогодний благотворительный праздник «Чудеса под Новый год» организовала областная организация Белорусского Общества Красного Креста. У новогодней «Елки желаний»    собрались дети со своими родителями, члены президиума  областной организации Красного Креста. Для гостей  инклюзивный «Анри-театр» подготовил целый спектакль.  На сценическую площадку у новогодней елки вышли дети с ограниченными возможностями с родителями и волонтерами. Старались от души, и благодарные зрители не уставали аплодировать им на протяжении всего представления. 
 

 
 
Теги: Гродно
 
 
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Мастер-класс в Понемуньском детском доме и другие новогодние развлечения для двухсот тысяч детей устроили представители общественных организаций.
 
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