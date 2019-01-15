Как общественные организации участвовали в новогодних благотворительных акциях

Мастер-класс в Понемуньском детском доме и другие новогодние развлечения для двухсот тысяч детей устроили представители общественных организаций.





Общественные объединения провели более семи тысяч новогодних и рождественских мероприятий, в которых приняли участие более 200 тысяч детей. Статистика зимних праздников впечатляет. Веселые новогодние представления, утренники с хороводами вокруг елки и обязательно с подарками для детей организовали общественные объединения «Белая Русь», пригласив на 545 мероприятий более 10 тысяч детей, и БРСМ, пригласив на 641 мероприятие пригласив более 7 тысяч детей. Белорусский союз женщин устроил 777 праздников для более чем 14 тысяч ребят, пионерская организация региона – 827 мероприятий для более 18 тысяч детей. Профсоюзы организовали порядка трех тысяч мероприятий для более 116 тысяч детей, областная организация Белорусского Общества Красного Креста – 279 мероприятий для почти четырех тысяч детей-инвалидов, ветераны – 465 мероприятий для более 13 тысяч ребят, Детский фонд и Фонд мира – 58 и 62 праздника для 2,5 тысячи ребят каждый. За любым концертом – улыбки, смех и ощущение волшебства для детей.



Новогодние и рождественские праздники активисты общественных объединений подарили не только малышам и школьникам, в том числе детям-инвалидам, находящимся в социально-опасном положении, ребятам из многодетных семей, но и пожилым людям. Подключились все районные и первичные объединения.



Проявили активность и первичные организации учреждений образования области: ГрГУ имени Янки Купалы, гуманитарного колледжа, а также Гродненского комбината строительных материалов, предприятий «Красносельскстройматериалы», «Белкард», «Гродножилстрой», табачной фабрики и других.



В многообразии праздников было много ярких моментов. Так, областная организация РОО «Белая Русь» собрала у новогодней елки в торговом центре OldCity воспитанников школ-интернатов для детей с нарушениями зрения и слуха, вспомогательной школы №1 Гродно. На утреннике в OldCity ребят ждала яркая фотосессия у дизайнерской елки, оригинальные подарки и вкусное восточное угощение.











Новогодние желания детей с психофизическими особенностями исполнили волонтеры и активисты «Доброго Сердце» и областной совет ОО «Белорусская республиканская пионерская организация». Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои дарили сказку в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации города Гродно. А все подарки, которые вручили деткам, были тщательно подобраны: волонтеры заранее выяснили, о чем мечтали ребята и их родители.









Активисты ОО «БРСМ» приняли участие в благотворительной акции «Мы помогаем пожилым людям в зимний период» – поздравили одиноко проживающих пожилых людей с Рождеством и Новым годом, оказали им посильную помощь.









Порадовали креативными подарками к Рождеству и Новому году активистки женского движения. Мастер-классы по лепке новогодних пельменей и новогодние мюзиклы, интерактивные представления с театром ростовых кукол, киноелки и посещения Деда Мороза и Снегурочки на дому. Женщины-предприниматели и даже сами дети включились в марафон новогодней феерии и благотворительности.









Мировой Новый год для детей и взрослых с участием активисток женского движения и иностранных студентов медуниверситета из более чем 45 стран мира стал кульминацией новогодних праздников. Оригинальное празднование Старого Нового года было организовано представителями БСЖ для женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.









В областном объединении профсоюзов традиция дарить ребятам праздник в преддверии Нового года существует уже более десяти лет. Теплая и душевная встреча прошла во Дворце творчества детей и молодежи. На елку пригласили мальчиков и девочек из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями, а также воспитанников детско-юношеских спортивных школ профсоюзов.









Активные члены пионерской организации организовали праздник «Дети - детям». В детской областной клинической больнице ученики СШ № 11 устроили новогоднее представление для ребят, которые в это время находились лечении.



Оригинальную «Рождественскую коробочку» организовали члены Белорусского детского фонда. Это мамы, семьи из Лиды, которых объединяет безграничная любовь к детям, у кого нет родителей, кто тяжело болен или с рождения особенный. Неравнодушные люди собирали средства, покупали подарки, а потом из них формировали праздничные рождественские коробочки и отправляли в дома-интернаты и дома ребенка, отделения для инвалидов, где вручали их детям. В Лидский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации организаторы акции привезли 48 коробочек – ровно столько, сколько воспитанников в центре приготовив именной подарок для каждого.



Активисты члены областного совета ветеранов посетили Гродненский городской социально-педагогический центр. Для гостей воспитанники центра вместе с педагогами подготовили интересную развлекательную программу под названием «Зимняя сказка». Никто не остался без сладких подарков.











Новогодний благотворительный праздник «Чудеса под Новый год» организовала областная организация Белорусского Общества Красного Креста. У новогодней «Елки желаний» собрались дети со своими родителями, члены президиума областной организации Красного Креста. Для гостей инклюзивный «Анри-театр» подготовил целый спектакль. На сценическую площадку у новогодней елки вышли дети с ограниченными возможностями с родителями и волонтерами. Старались от души, и благодарные зрители не уставали аплодировать им на протяжении всего представления.

