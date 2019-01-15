16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федор Бачило пришел к партизанам осенью 1942 года, и уже через некоторое время он стал командиром диверсионного взвода отряда имени Ворошилова (Минская область) и лучшим подрывником в подразделении. На боевом счету отважного минера - десятки спущенных под откос эшелонов, сотни убитых фашистов и три тяжелых ранения…

"Партизанская летопись: подрывник Федор Бачило" - очередная страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ. Его основой стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения.

Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.

До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.-0-