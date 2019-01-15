Минская милиция ищет очевидцев убийства женщины, которое произошло почти четыре года назад

Милиция ищет людей, которые могут что-то знать об обстоятельствах убийства женщины, которое произошло почти четыре года назад. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Утром 11 марта 2015 рабочий ЖРЭО сообщил в милицию о том, что возле 46-го дома на Брилевской он обнаружил труп женщины с признаками насильственной смерти.

Оперативники выяснили, что погибшей является Пыж Жанна Петровна, 1965 года рождения. Накануне вечером, 10 марта, она была в гостях у своих родственников в микрорайоне «Чижовка-1», откуда на общественном транспорте поехала на Брилевскую. Около полуночи женщина приехала на эту улицу, где был впоследствии обнаружили ее труп с многочисленными травмами в области головы. При этом ее имущество не пропало.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 («Убийство»).

Приметы погибшей: на вид 45−50 лет, волосы светлые, короткие, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения. Была одета: бордовая куртка (длиной до середины бедра), серо-черное платье, черные колготы, черные сапоги.





Если вы были очевидцем или располагаете информацией о произошедшем, милиция просит обращаться в Октябрьское РУВД (Фабрициуса, 26) либо по телефонам: 8 (017) 222-04-42, 222−04−46, 226−21−05, 8 (029) 394-12-44 или 102.

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