«Чтобы вернуть ребенка на светлую сторону». В гомельской колонии открыли общежитие для осужденных с детьми

В исправительной колонии № 4 в Гомеле открыли общежитие, где осужденные женщины смогут находиться со своими детьми в возрасте до 3 лет. Об этом сообщает пресс-служба МВД.





Общежитие, где смогут находиться осужденные женщины с детьми, открылось после модернизации и ремонта в старой медчасти. Кроме того, тут обустроили участок для содержания осужденных подростков.

«Тот день, когда с удовольствием приезжаешь в исправучреждение закрытого типа. Мы пытаемся создать цивилизованные условия для определенной группы осужденных — женщин с детьми. Это большое вложение денег, — заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич. — Делается это для того, чтобы вернуть ребенка на светлую сторону жизни!»

Здесь имеется 15 комнат для мам с детьми на 20 мест, внутри есть все необходимое: пеленальные столики, кроватки, комната с манежем и игрушками, две комнаты гигиены, медкабинет и столовая.

«Не могу поверить, что я смогу наблюдать, как мой сын засыпает, как играет, как растет мой ребенок», — поделилась осужденная Татьяна Лазовская, у которой сыну почти три года.





Здесь же будет работать филиал средней школы № 34, где смогут посещать занятия молодые осужденные и взрослые, которые по каким-то причинам не получили образование раньше.

«Мы найдем способ отметить тех, кто окончит школу с золотой медалью: условно-досрочное освобождение или замена наказания», — заявил Шуневич.