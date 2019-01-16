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Мурал, который не согласовали в Минске, художник нарисовал в Тбилиси. Посмотрите на него

17.01.2019 15:16 — Новости Общества | Tut.by  
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В конце 2017 года мы писали о том, как городской совет экспертов «завернул» эскиз мурала украинского художника для Минска. Такой работой планировали расписать стену дома на Могилевской, 16. В итоге художник реализовал этот проект в Тбилиси. Посмотрите, каким вышел мурал, который мог бы появиться в Минске.


Так работа выглядит в Грузии. Фото: facebook Саши Корбана

Напомним, в столице все арт-объекты, которые появляются публично, предварительно согласовывает Минский городской экспертно-художественный совет по монументальному и монументально-декоративному искусству. В совете участвуют профессиональные художники, скульпторы, архитекторы — Григорий Ситница, Максим Петруль, Владимир Зинкевич, Виктор Карако, Алексей Мартынов и другие.

Эскиз мурала с балансирующей на стульях девушкой украинского художника Саши Корбана сначала предлагали доработать. Позже совет не устроило, что автор работы по образованию не художник, а шахтер.


Такой эскиз Саши Корбана рассматривал совет в Минске

Один из участников совета рассказывал нам, что работу не утверждали, потому что посчитали ее «графикой, которая пригодна для локального размещения на страницах журнала или на каком-нибудь вернисаже, но никак не в качестве монументального произведения».

В итоге, по словам организаторов проекта Signal project, работу не утвердили на нескольких экспертно-художественных советах, а в разных администрациях района предлагали «придумать что-то более позитивное».

Поэтому мурал решили изобразить при более благоприятных обстоятельствах — в Грузии.

Фото готовой работы опубликовал у себя в Facebook сам художник — Саша Корбан.


Фото: facebook Саши Корбана

— Основная идея этого мурала — о необходимости найти баланс в жизни, которая полна непредсказуемости. Молодая хрупкая девушка, пытаясь удержаться на куче хаотично разбросанных стульев, отражает внутреннюю гармонию человека. Куча стульев — метафора мирового хаоса, а также различных моментов и ситуаций, через которые мы все проходим — положительных, трагических, счастливых и печальных. Они заставляют нас балансировать и находить гармонию, — написал автор работы.

Работа реализована в рамках проекта международной правозащитной организации «Truth Hounds».

 
Теги: Минск
 
 
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