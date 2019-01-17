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Где в Бресте пройдут крещенские богослужения
18.01.2019 16:59 — Новости Общества | Tut.by
Расписание крещенских богослужений в храмах Бреста
Богослужения в храмах пройдут 18 и 19 января.
Симеоновский кафедральный собор — 17.00, 1-я литургия — 00.00, 2-я литургия в 7.30.
Николаевский братский храм (ул. Советская) — 17.00, 1-я литургия — 00.00, 2-я литургия в 8.00.
Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери (м-н Ковалево) — 17.00, 1-я литургия — 00.00, 2-я литургия — 08.30.
Храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (м-н Восток, ул. Гродненская) — 17.00, литургия — 00.00.
Воскресенский собор (м-н Восток) — 18.00, 1-я литургия — 6.30 часов, 2-я Литургия — 8.30.
Серафимовский храм (м-н Плоска) — 17.00, литургия — 9.00.
Христорождественский храм (м-н Вулька) — 18.00, литургия — 9.00.
Николаевский гарнизонный храм в крепости — 17.00, литургия — 8.30.
Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (м-н Дубровка) — 18.00, Литургия — 8.30.
Храм в честь святых князей Петра и Февронии Муромских (м-н Южный) — 18.00, литургия — 8.30.
Свято-Троицкий храм г. Бреста (м-н Речица) — 17.00, литургия — 8.30.
Храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского (м-н Березовка) — 18.00, литургия — 8.30.
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Расписание крещенских богослужений в храмах Бреста опубликовала Брестская епархия.
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