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Где в Бресте пройдут крещенские богослужения

18.01.2019 16:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Расписание крещенских богослужений в храмах Бреста опубликовала Брестская епархия.


Богослужения в храмах пройдут 18 и 19 января.

Симеоновский кафедральный собор — 17.00, 1-я литургия — 00.00, 2-я литургия в 7.30.

Николаевский братский храм (ул. Советская) — 17.00, 1-я литургия — 00.00, 2-я литургия в 8.00.

Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери (м-н Ковалево) — 17.00, 1-я литургия — 00.00, 2-я литургия — 08.30.

Храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (м-н Восток, ул. Гродненская) — 17.00, литургия — 00.00.

Воскресенский собор (м-н Восток) — 18.00, 1-я литургия — 6.30 часов, 2-я Литургия — 8.30.

Серафимовский храм (м-н Плоска) — 17.00, литургия — 9.00.

Христорождественский храм (м-н Вулька) — 18.00, литургия — 9.00.

Николаевский гарнизонный храм в крепости — 17.00, литургия — 8.30.

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (м-н Дубровка) — 18.00, Литургия — 8.30.

Храм в честь святых князей Петра и Февронии Муромских (м-н Южный) — 18.00, литургия — 8.30.

Свято-Троицкий храм г. Бреста (м-н Речица) — 17.00, литургия — 8.30.

Храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского (м-н Березовка) — 18.00, литургия — 8.30.

 
Теги: Брест
 
 
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Расписание крещенских богослужений в храмах Бреста опубликовала Брестская епархия.
 
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