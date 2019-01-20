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В Брест возвращаются метель и морозы
21.01.2019 05:47 — Новости Общества | Tut.by
Новая рабочая неделя принесет в Брест метель и морозы.
Понедельник будет облачным с прояснениями. Днем столбик термометра опустится до -2°С,
Облачный вторник пройдет также без осадков. Температура воздуха днем составит −1…−3°С.
В среду утром возможен снег. Морозы усилятся. Утром похолодает до -7°С, а днем будет пять градусов мороза.
На четверг обещают небольшую облачность без осадков. Днем столбик термометра опустится до -6°С.
Самым щедрым на осадки днем недели станет пятница. Снегопад и метель накроют город ночью и во второй половине дня усилятся. Температура воздуха составит −4…−6°С.
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Новая рабочая неделя принесет в Брест метель и морозы.
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