В Брест возвращаются метель и морозы

Новая рабочая неделя принесет в Брест метель и морозы.





Понедельник будет облачным с прояснениями. Днем столбик термометра опустится до -2°С, сообщает pogoda.by.

Облачный вторник пройдет также без осадков. Температура воздуха днем составит −1…−3°С.

В среду утром возможен снег. Морозы усилятся. Утром похолодает до -7°С, а днем будет пять градусов мороза.

На четверг обещают небольшую облачность без осадков. Днем столбик термометра опустится до -6°С.

Самым щедрым на осадки днем недели станет пятница. Снегопад и метель накроют город ночью и во второй половине дня усилятся. Температура воздуха составит −4…−6°С.