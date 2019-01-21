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Новейшую технологию в лечении рака планируют внедрить в РНПЦ детской онкологии

22.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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 - В последующем мы планируем получать генно-инженерные клетки, так называемые CAR-Т-клетки". Речь идет о технологии, когда специалисты сначала выделяют из крови пациента иммунные клетки (Т-лимфоциты), перепрограммируют их на распознавание злокачественных клеток, а затем вводят обратно в организм. Терапия генетически модифицированными лимфоцитами позволяет иммунной системе пациента самой уничтожить раковые клетки. Для этого благодаря поддержке спонсоров центр строит новую молекулярную лабораторию. Рассчитывают закончить строительство в этом году и уже в следующем использовать иммунотерапию в лечении онкозаболеваний. В центре также намерены применять идиотипические вакцины против нейробластомы. По словам Ольги Алейниковой, сейчас в РНПЦ используются очень эффективные методики, которые позволяют излечивать около 75% всех пациентов с онкологическими заболеваниями. При некоторых злокачественных новообразованиях вылечиваются более 90% детей.-
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/novejshuju-tehnologiju-v-lechenii-raka-planirujut-vnedrit-v-rnpts-detskoj-onkologii-333120-2019/

 
 
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Новейшую технологию в лечении рака планируют внедрить в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, сообщила журналистам директор РНПЦ Ольга Алейникова,...
 
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