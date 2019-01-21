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Три сестры

22.01.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Трудовые династии — бесценное богатство и опора коллектива, считают в Территориальном центре социального обслуживания населения Вороновского района. За годы существования в его штате трудились люди, связанные не только профессией, но и родственными узами, — это девять трудовых династий. Много лет посвятили социальной службе три сестры — Ирена Колябина, Мария Невош и Наталия Чехович.

Три сестры

Ирену Викторовну (на снимке 1) каждое утро с нетерпением ждут ее подопечные в Германишках — в Доме совместного самостоятельного проживания. Их состав периодически меняется, но желание поговорить по душам, рассказать о наболевшем, почувствовать заботу дочки, пусть и не родной, неизменны.

— У каждого проживающего в этом доме своя судьба, зачастую непростая, — рассказывает социальный работник. — Многие из них сожалеют о прошлом и радуются, что в старости они все же не одни. И радость эта очень искренняя, как у детей. Я могу сравнить — у нас в семье трое ребятишек. С сынишкой часто приходим навестить бабушек по вечерам или в выходной день. Такого гостя они особенно уважают: наперебой хвалят его, кто-то конфеткой угостит, кто-то игры затевает или пошутить любит с малышом. Да и Андрей не против большого внимания. А я за это время похозяйничаю, проверю, все ли в порядке.


Три сестры

 Зимой без малого десять километров ежедневно проходит пешком Мария Викторовна Невош (на снимке 2). Живет женщина в Бастунах, а подопечные — в Подваранцах.

— Летом проще — выручает двухколесный друг, — делится собеседница. — Но мне не в тягость и зимний «марафон» — меня ждут, на меня полагаются.

— Мы без своей Мариечки, как без рук, — с улыбкой приобняла соцработника Ирена Петровна Шадюль. — И лекарства доставит, и продукты по списку. А какая хозяйственная она, аккуратная. Вон дорожки, посмотрите, как почистила от снега, в доме порядок. Спасибо, за заботу, дорогая.

Добрыми словами вспоминают земляки и коллеги из Центра и третью сестру — Наталию Чехович. К сожалению, по состоянию здоровья ей пришлось временно оставить социальную службу. Возвращению Наталии Викторовны в трудовые ряды будут очень рады.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
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Трудовые династии — бесценное богатство и опора коллектива, считают в Территориальном центре социального обслуживания населения Вороновского района. За годы...
 
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