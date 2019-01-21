Cоревновались юные авиамоделисты



– В сегодняшних соревнованиях участвуют школьники, которые посещают авиамодельные кружки, и их руководители – всего около 50 человек. В целях эффективной подготовки инженерного персонала очень важно, чтобы дети выпускались из школы технически грамотными. Именно для этого и существуют технические секции, в которых школьники имеют возможность осваивать азы моделирования, получают инженерные навыки по разработке, изготовлению и запуску авиамоделей, а также квадрокоптеров, – рассказал корреспонденту «А» Виктор Трухан, руководитель секции авиамоделирования ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Борисовского района».

Ежегодные соревнования про-шли уже в пятый раз. Спортсмены соревновались в нескольких номинациях: «Маленький планер-1» (категория для детей не старше 2008 года) и трех дисциплинах для ребят не взрослее 2005 г. р. – «Маленький планер-2», «Модель-копия», «Малая резиномоторная модель».

В общекомандном зачете первое место заняла команда под руководством Виктора Трухана (ЦТДиМ Борисовского района) второе место у команды Смолевичского района под руководством Владимира Дегтярева, третье место досталось борисовской команде Виктора Рикунова «Икар». Кроме призовых дипломов, каждый спортсмен получил сертификат участника

соревнований.

Наш корр., фото автора