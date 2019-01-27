СК не нашел признаков «доведения до суицида» в случае со смертью рядового в Слонимском гарнизоне

Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти 20-летнего Александра Орлова в Слонимском гарнизоне осенью 2018-го. Но родные категорически не согласны с версией суицида. Об этом пишет «Радыё Свабода».



Александр Орлов был родом из деревни Красное Кореличского района. Фото gs.by

Напомним, 20-летнего солдата нашли в петле 5 сентября 2018-го в одной из воинских частей Слонимского гарнизона. До окончания службы ему оставалось девять месяцев. Уже тогда министерство обороны озвучило предварительную версию: суицид.

Однако мать погибшего солдата, Ольга Шевко, высказывала свои сомнения уже в день похорон. На шее сына она нашла две странгуляционные борозды, что, по ее мнению, указывает на криминальный характер случившегося.

Проверку по факту смерти проводило управление СК по Гродненской области, почти пять месяцев. Письмо с итогами мать получила только 26 января, хотя решение приняли 17-го.

«Пишут, что склонения к самоубийству не было, — рассказала Ольга Шевко журналисту „Радыё Свабода“. — „Принято решение отказать в возбуждении уголовного дела по факту смерти Орлова А. В связи с отсутствием состава преступления“. А откуда две борозды и повреждение кожи на лбу — про это ничего не говорят. Текста медицинской экспертизы тела сына мне никто не показал».

По словам матери, пока шла проверка к ней в деревню приезжали военнослужащие из части, где служил сын — интересовались ходом проверки и предлагали деньги. Она считает, что таким образом они добивались ее поддержки, но женщина ответила отказом. Семья намерена обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.