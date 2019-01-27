|
СК не нашел признаков «доведения до суицида» в случае со смертью рядового в Слонимском гарнизоне
28.01.2019 13:42 — Новости Общества | Tut.by
Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти 20-летнего Александра Орлова в Слонимском гарнизоне осенью 2018-го. Но родные категорически не согласны с версией суицида. Об этом
Напомним, 20-летнего солдата
Однако мать погибшего солдата, Ольга Шевко, высказывала свои
Проверку по факту смерти проводило управление СК по Гродненской области, почти пять месяцев. Письмо с итогами мать получила только 26 января, хотя решение приняли 17-го.
«Пишут, что склонения к самоубийству не было, — рассказала Ольга Шевко журналисту „Радыё Свабода“. — „Принято решение отказать в возбуждении уголовного дела по факту смерти Орлова А. В связи с отсутствием состава преступления“. А откуда две борозды и повреждение кожи на лбу — про это ничего не говорят. Текста медицинской экспертизы тела сына мне никто не показал».
По словам матери, пока шла проверка к ней в деревню приезжали военнослужащие из части, где служил сын — интересовались ходом проверки и предлагали деньги. Она считает, что таким образом они добивались ее поддержки, но женщина ответила отказом. Семья намерена обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Но родные категорически не согласны с версией суицида.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)