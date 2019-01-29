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В Пинске замдиректора и троих преподавателей ССУЗа подозревают в том, что брали взятки
30.01.2019 16:04 — Новости Общества | Tut.by
Заместитель директора и три преподавателя одного из средних специальных учебных заведений Пинска подозреваются в получении взяток,
По данным следствия, в январе 2019 года они получали от студентов денежные средства и подарочные сертификаты магазинов за успешную сдачу экзаменов.
В отношении каждого из них возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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Теперь они проходят подозреваемыми по уголовному делу.
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