В Пинске замдиректора и троих преподавателей ССУЗа подозревают в том, что брали взятки

Заместитель директора и три преподавателя одного из средних специальных учебных заведений Пинска подозреваются в получении взяток, сообщает СК.

По данным следствия, в январе 2019 года они получали от студентов денежные средства и подарочные сертификаты магазинов за успешную сдачу экзаменов.

В отношении каждого из них возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь.