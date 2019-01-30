Чиновники утвердили инструкцию о том, что делать при риске суицидальных действий у детей и подростков

Чиновники утвердили инструкцию о том, как должны действовать работники учреждений образования, здравоохранения и внутренних дел при выявлении риска суицидальных действий у несовершеннолетних, сообщает Национальный правовой портал .

В документе сказано, что к факторам высокого риска суицидальных действий у несовершеннолетнего следует относить: сведения о совершении попытки суицида; намеренное нанесение самоповреждений и демонстрацию суицидальных угроз.

Если педработники, медработники и сотрудники органов внутренних дел выявляют такие факторы риска, то в течение одного рабочего дня они должны сообщить законному представителю ребенка о том, как получить психологическую помощь и социально-педагогическую поддержку или психиатрическую (психотерапевтической) помощь в

организации здравоохранения. Кроме того родителям должны предоставить информацию о том, как ограничить доступ к информации в интернете, которая может причинить вред здоровью и развитию детей, как установить на компьютер ПО с функцией «родительского контроля».

Также в инструкции говорится, что при выявлении подобных рисков информацию о несовершеннолетнем будут в течение дня передавать по месту учебы и в организацию здравоохранения, оказывающую психиатрическую (психотерапевтическую) и психологическую помощь, по месту жительства. Правда, это могут сделать лишь с согласия родителей или других законных представителей ребенка.

Если же в поликлинику или больницу обратился с подобной проблемой парень, то данные о нем передадут в районные (городские) военные комиссариаты по месту жительства (месту пребывания) — но тоже только с согласия законного представителя.

Беларусь в прошлом году заняла пятую строчку в мировом рейтинге Всемирной организации здравоохранения по количеству суицидов.

В последнем докладе ВОЗ использованы данные статистики за 2016 год. В Беларуси на сто тысяч населения приходится 26,2 суицида в год. В печальном рейтинге нашу страну опережают только Литва (31,9 суицида на сто тысяч), Россия (31 суицид), Гайана (29,2) и Республика Корея (26,9).