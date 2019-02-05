В Лельчицах поймали рысь, которая неделю терроризировала городской поселок. И отправили в зоопарк

В Лельчицах рысь неделю разгуливала по улицам, заходила на подворья, уносила с собой домашнюю птицу. Наконец, ее поймали и отправили в зоопарк, сообщает «Гомельская правда».

За последнюю неделю местные жители несколько раз видели лесного зверя в частном секторе недалеко от центральных улиц городского поселка, обращались в милицию по поводу пропажи домашней птицы. Но поймать дикого зверя никто не мог.

5 февраля рысь зашла в один из дворов по улице Покрышкина. Хозяева дома вызвали милицию. Рысь нашли на сарае недалеко от дома. Животное не проявляло агрессии, однако, чтобы поймать его, милиционерам потребовалась помощь спасателей и работников ЖКХ.

На ночлег рысь взяли коммунальники, а уже сегодня животное привезли в зоопарк.