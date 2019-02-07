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АНОНС: В УО «Минское суворовское военное училище» пройдут дни открытых дверей
08.02.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
16 февраля, 16 и 23 марта 2019 г. с 10.00 до 13.00 в учреждении образования «Минское суворовское военное училище» пройдут дни открытых дверей.
Училище находится по адресу:
г. Минск, ул. М. Богдановича, 29 (проезд от станции метро «Немига», до остановки «Оперный театр» троллейбусами №№12, 29, 37, 40, 46, 53, автобусами №№24, 38. 57, 91).
Контактные телефоны: 8 (017) 297-29-00, 334-04-78.
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16 февраля, 16 и 23 марта 2019 г. с 10.00 до 13.00 в учреждении образования «Минское суворовское военное училище» пройдут дни открытых дверей.
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