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АНОНС: В УО «Минское суворовское военное училище» пройдут дни открытых дверей

08.02.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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16 февраля, 16 и 23 марта 2019 г. с 10.00 до 13.00 в учреждении образования «Минское суворовское военное училище» пройдут дни открытых дверей.

АНОНС: В УО «Минское суворовское военное училище» пройдут дни открытых дверей
В ходе мероприятий будет организована встреча с командованием училища, разъяснены правила приема, особенности организации образовательного процесса, материально-бытового обеспечения, досуга суворовцев.

Училище находится по адресу:

г. Минск, ул. М. Богдановича, 29 (проезд от станции метро «Немига», до остановки «Оперный театр» троллейбусами №№12, 29, 37, 40, 46, 53, автобусами №№24, 38. 57, 91).

Контактные телефоны: 8 (017) 297-29-00, 334-04-78.

 
Теги: Минск
 
 
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16 февраля, 16 и 23 марта 2019 г. с 10.00 до 13.00 в учреждении образования «Минское суворовское военное училище» пройдут дни открытых дверей.
 
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