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Юбилейную дату частное предприятие «Веранова» отмечает социальными проектами
17.04.2019 — Новости Общества | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Так совпало, что апрельский день рождения предприятия проходит накануне больших христианских праздников. Пробуждение природы, душевных сил укрепило мнение руководства в том, что праздник должны почувствовать не только сотрудники предприятия, но и окружающие люди. Стартом благотворительной кампании стал визит директора ЧП «Веранова» Виолетты Лукашун и работников предприятия в отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в д. Бастуны. К жильцам уютного дома гости вместе с начальником управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Натальей Кушелевич приехали не с пустыми руками. Огромный праздничный торт, чашка чая — и разговор завязался тут же.
— Как поживаете?
— Годы берут свое…
— Но не зря ж говорят, мои года — мое богатство?
— Человек за все должен быть благодарен Богу.
Рассказы о жизненных перипетиях, о надеждах и нынешних буднях растрогали новых знакомых. Но в день рождения грустить не пристало. Юбиляры решили скрасить будни бабушек и дедушек подарками. Симпатичные майки, ночные сорочки достались каждому подопечному социального учреждения. Тотчас же постояльцы дома отправились в свои комнаты, чтобы примерить обновки: продукция «Верановы» пришлась и по размеру, и по вкусу. Угодили!
В преддверии Пасхи юбиляры постарались сделать и сам дом еще уютнее — вскоре на окнах появятся новые гардины. А предприятие «Веранова» готовит уже новый сюрприз — для воспитанников Радунского СПЦ.
Галина ШЛЕМПО.
Фото автора.
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Так совпало, что апрельский день рождения предприятия проходит накануне больших христианских праздников. Пробуждение природы, душевных сил укрепило мнение...
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