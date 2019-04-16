О чём молчат подростки? В Кореличах прошло совещание для педагогов, врачей и правоохранителей

Источник материала: Полымя

Нынешние дети растут слишком быстро. Пытливость и любознательность часто толкают к тому, чтобы попробовать запрещённый плод: алкоголь, наркотики, секс. Очень важно, чтобы и школа, и семья вовремя и грамотно сумели рассказать о том, почему алкоголь и наркотики — это плохо, откуда берутся дети и почему в социальных сетях нельзя доверять незнакомцам. Именно эти вопросы стали центральной темой совещания для педагогов, врачей и правоохранителей.





— С 2016 года в Кореличском районе наблюдается снижение количества преступлений среди несовершеннолетних, — отметила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Кореличского райисполкома Ольга Базар. — Если в 2016 году было зарегистрировано 5 преступлений, в 2017 г. — 4, то в 2018 г. уже 3. Первый квартал 2019 года тоже прошёл спокойно. Отрадно, что и правонарушений зарегистрировано меньше. Так, в первом квартале 2018 года — 13, в первом квартале текущего — 6. Из 6 выявленных в 2019 году правонарушений 4 — это распитие спиртных напитков в общественном месте и 2 факта мелкого хулиганства.

Несмотря на такое снижение преступлений и правонарушений проблем в подростковой среде меньше не становится. Просто они принимают деликатный характер. Актуальна для района подростковая беременность. Так, в 2016 году забеременели и стали мамами три несовершеннолетние девушки, в 2017-м — 2, в 2018-м — 4. Две несовершеннолетние из 4 были признаны потерпевшими по ч. 1 ст. 168 Уголовного Кодекса «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицами, не достигшими 16-летнего возраста». Девушки вступили в интимные отношения с совершеннолетними молодыми людьми.

Как рассказал оперуполномоченный группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Денис Маковик, в 2019 году в Кореличском районе проводится проверка по 4 фактам, касающимся половых отношений с лицами, не достигшими 16-летнего возраста.

В 2018 году в Беларуси произошло 753 преступления против половой неприкосновенности детей. Зачастую педофилами являются вовсе не посторонние люди, а знакомые и даже родственники. Часто детей, подвергшихся насилию, запугивают, и они боятся рассказать о том, что произошло. Так, в Островецком районе от действий педофила пострадали 16 несовершеннолетних жителей района в возрасте от 6 до 15 лет. В январе 2019 года суд приговорил преступника к 12 с половиной годам тюрьмы. Немаловажен тот факт, что потерпевшими от преступных посягательств стали дети из вполне благополучных семей. Житель г. Гродно 1967 года рождения с 2012 по 2018 год совершал преступления в отношении несовершеннолетних. По делу проходили 15 потерпевших. В Свислочском районе в отношении мужчины 1991 года рождения, который совершал половые сношения с малолетней сестрой своей жены 2003 года рождения, возбуждено уголовное дело.

Как правило, в такой ситуации дети запуганы, они боятся, что им не поверят. Иногда правда открывается спустя много лет, когда ребёнок вырастает. Специалисты называют ряд признаков, по которым можно заподозрить, что над ребёнком совершается насилие. Это отказ от прогулок, неусидчивость, порванная одежда, окрашенное или испачканное кровью нижнее бельё, боль и зуд в области половых органов.

Всегда начеку в этом деликатном вопросе и школа. Классные руководители просматривают группы учащихся в социальных сетях на предмет наличия материалов порнографического содержания, а также друзей, значительно превосходящих по возрасту самих подростков.

Несколько раз в год средства массовой информации ужасают нас историей о добровольном уходе из жизни подростка. Иногда причины страшного поступка остаются неизвестными, иногда ребёнок сообщает о своём решении и пытается его объяснить. По словам врача-психиатра Кореличской центральной районной больницы Елены Личик, на протяжении трёх лет в Кореличском районе не было ни суицидов, ни попыток к самоубийству.

На что же взрослые должны обратить внимание и насторожиться? Если у подростка наблюдается потеря свойственной ранее энергии, затяжные нарушения сна и аппетита, чрезмерная самокритичность и чувство вины, страх, тревожность и агрессия, длительные проблемы со здоровьем, депрессия, нужно обратиться к специалисту в ближайшую поликлинику. Если ребёнок заводит разговоры о самоубийстве, ищет информацию о самоубийствах, помощь нужно оказывать незамедлительно. Не нужно бояться «сделать лишнего» или обидеть своим вниманием и попытками помочь. К слову, в Беларуси успешно работает горячая линия доверия 170.

Не за горами летние каникулы. И взрослые, и дети должны помнить некоторые правила поведения. Так, дети после 23.00 и до 6.00 должны находиться на улице только в сопровождении взрослого. За 2018 год составлено 20 протоколов в отношении родителей за несопровождение детей, за первый квартал 2019 года — 4.

Немаловажно и то, что дети смогут летом поработать. Кроме лагерей труда и отдыха, которые будут функционировать на базе школ района, и студенческих отрядов под эгидой Белорусского республиканского союза молодёжи, подростки могут обратиться в центр занятости населения. В этом году детей приглашают библиотеки, детские сады и школы, где ребята смогут ремонтировать книги, изготавливать игровые пособия, оборудование из подручных и природных материалов. На территории Жуховичского дома-интерната для престарелых и инвалидов дети будут высаживать цветы, а на базе Мирского художественного профтехколледжа — заниматься ремонтными работами.

Самое важное для все нас, взрослых, чтобы лучшие годы наших детей были безопасными и полными только светлых красок. А для этого нужно не так уж и много — внимание и любовь.

Инна ЛЕЙКО