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На Столинщине прошёл районный этап республиканского конкурса детского творчества «Иди за мечтой», посвященный Европейским играм-2019

19.04.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

На Столинщине прошёл районный этап республиканского конкурса детского творчества «Иди за мечтой», посвященный Европейским играм-2019
На Столинщине прошёл районный этап республиканского конкурса детского творчества «Иди за мечтой», посвященный Европейским играм-2019
На Столинщине прошёл районный этап республиканского конкурса детского творчества «Иди за мечтой», посвященный Европейским играм-2019В целях пропаганды олимпийского движения в Республике Беларусь, популяризации различных видов спорта, развития детского творчества, выявления и поддержки юных талантов на Столинщине прошёл районный этап республиканского конкурса детского творчества «Иди за мечтой», посвященный Европейским играм-2019.

В конкурсе приняли участие учащиеся в возрасте от 4 до 16 лет из 27 учреждений общего среднего образования и двух учреждений дополнительного образования детей и молодёжи. На районный этап были представлены работы по номинациям: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество»; «Сувенир»; «Художественная фотография»; «Видеоролик».
Победители районного этапа республиканского конкурса детского творчества «Иди за мечтой» определены в возрастных категориях 7-9, 10-12 и 13-16 лет и отмечены дипломами отдела по образованию І, ІІ и ІІІ степени.
Более 40 лучших работ было отправлено на областной этап конкурса. Из них две работы прошли на республику – настольное пано «Мифическое дерево Европейских игр-2019» Комарова Сергея,15 лет, объединение по интересам «Образец» Столинской государственной гимнази (педагог Александр Комаров) и пано «Яркий год, яркий ты» Верба Ксении, 13 лет, студии «Скарбонка рамёстваў» Столинского районного центра детского творчества (педагог Елена Крук).
Галина ГАЩУК
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В целях пропаганды олимпийского движения в Республике Беларусь, популяризации различных видов спорта, развития детского творчества, выявления и поддержки юных...
 
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