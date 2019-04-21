СВЯЗИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ СУББОТНИКЕ

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Сменив военную форму на рабочую одежду, связисты, разделились на группы и, вооружившись граблями и метлами, ведрами и кисточками, приступили к работам. Во время субботника в коллективе царила атмосфера дружелюбия и веселья. Все шутили, смеялись, помогали и подбадривали друг друга. Те, кто быстрее справлялся с работой на своем участке, спешили на помощь товарищам.

— Традиционно мероприятия по благоустройству территории военного городка проходят в течение всего апреля: проводится побелка деревьев и бордюрной плитки, уборка газонов от прошлогодней листвы и травы, обновляются фасады зданий и сооружений, наводится порядок на рабочих местах, сегодня личному составу полка осталось только привести в порядок прилегающую территорию. – подытожил итоги субботника командир полка полковник Александр Шебулдаев.

Изюминкой субботника стало возведение миниатюрного деревенского хутора с ветряной мельницей военнослужащими первого полевого узла связи, под руководством подполковника Романа Ничипоровского, который в скором времени украсит территорию полка.

Алена Нищеретова, капитан