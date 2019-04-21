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Режим работы некоторых городских бань изменится

22.04.2019 14:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске меняется режим работы некоторых бань. Об этом сообщают на сайте УП «Городские бани».


Фото: Вадим Зеленков, TUT.BY

Режим работы бань № 7, 8, 11, 13 и банного комплекса «Сокол» изменится со 2 мая.

Женское отделение бани № 7 будет работать в среду и четверг с 14.00 до 23.00, с пятницы по воскресенье с 10.00 до 23.00. Мужское отделение: в среду — четверг с 12.00 до 23.00, в пятницу — воскресенье с 8.00 до 23.00. Выходные дни: понедельник — вторник.

Женское отделение бани № 8 будет открыто по четвергам — пятницам с 15.00 до 22.00, в воскресенье с 12.00 до 22.00. Мужское отделение: в четверг — воскресенье с 12.00 до 22.00. Выходные дни в мужском отделении: понедельник — среда. В женском отделении: понедельник — среда, суббота.

Женское отделение в бане № 11 будет работать в пятницу с 14.00 до 22.00, в субботу — воскресенье с 12.00 до 22.00. Мужское отделение: по четвергам — пятницам с 14.00 до 22.00, в субботу — воскресенье с 12.00 до 22.00. Выходные дни в мужском отделении: понедельник — среда, в женском отделении: понедельник — четверг.

Баня № 13 будет открыта в понедельник, пятницу с 14.00 до 22.00, в субботу — воскресенье с 12.00 до 22.00. Выходные дни: вторник — четверг.

Банный комплекс «Сокол» по воскресеньям будет работать с 14.00 до 22.00. Выходные дни: понедельник — суббота.

 
Теги: Минск
 
 
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Режим работы бань № 7, 8, 11, 13 и банного комплекса «Сокол» изменится с 2 мая
 
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