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Чтоб земля стала краше

23.04.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

В минувшую субботу в стране проходил республиканский субботник, активное участие в котором приняли и жители Чашниччины. Представителей трудовых коллективов, общественных организаций, людей разных возрастов и профессий объединяло стремление сделать нашу землю чище и краше, уютнее для проживания. Что особенно актуально в Год малой родины.

Чтоб земля стала краше

Субботник в д. Дубинцы.

Так, работники районного исполнительного комитета во главе с председателем райисполкома Л. В. Плешко местом проведения субботника определили деревню Дубинцы Ольшанского сельсовета. А точнее, ту её территорию вдоль дороги Чашники-Сенно, где в неприглядном состоянии находились четыре участка, на которых располагались ветхие строения, подлежащие сносу. Дорога эта довольно бойкая, и привлекательности такое соседство никак не добавляло. К тому же участки никто использовать желания не изъявил, находились они в фонде запаса. По прибытии внушительного десанта более двух десятков человек активно взялись за дело. Предстояло выполнить немалый объём работ — разобрать остатки деревянных конструкций домов, ликвидировать стихийные свалки, разгрести бурелом, плодовые деревья окультурить, вычистить территорию. С поставленной задачей управились и ближе к обеду видели результаты своего труда. Логическим же завершением благого дела стала посадка деревьев на убранной территории.

Чтоб земля стала краше

На мемориальном комплексе «Вишенки».

Пройдёт время, и на месте некогда запущенного пустыря поднимутся ели, радуя сельчан, их гостей. И вид вдоль автодороги уже иной вид принял.
Представители жилищно-коммунального хозяйства райцентра в этот день занимались не только уборкой территорий города. Немалые силы направили на мемориальный комплекс «Вишенки». «Убираем листву и мусор, красим и белим, — делится энергетик УП «ЖКХ» г. Чашники Г. В. Дубинец. — Место святое для каждого из нас, по долгу памяти мы обязаны здесь поддерживать порядок постоянно. И уж тем более в год 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Да и приезжают сюда поклониться подвигу народа не только жители нашего района — со всей Беларуси, из других государств».

Чтоб земля стала краше

Проземлянский сельисполком и жители Коптевич усилия по наведению порядка объединили.

А на въезде на мемориальный комплекс придорожные полосы в порядок приводили работники филиала «ДРСУ-183» — высекали кустарник, белили деревья.
Проземлянский сельисполком для наведения порядка на гражданском кладбище в д. Коптевичи в этот день решил объединить усилия и пригласил принять участие в благом деле местных жителей. За работой мы их и застали. Кто высекал и вырезал древесно-кустарниковую растительность, кто сучья выносил, а кто листву и мусор выгребал. Вместе ведь и работа спорится лучше. Сделать можно было бы и больше, замечает председатель сельисполкома Н. И. Ярох, прояви большую активность сельчане, их родственники. Однако и то, что выполнили общими усилиями, радует.

Михаил ДЕРЕВЯГО.

 

 

 

 
 
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В минувшую субботу в стране проходил республиканский субботник, активное участие в котором приняли и жители Чашниччины. Представителей трудовых коллективов,...
 
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