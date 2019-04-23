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«Сусликов почти нет». Mark Formelle выпустил коллекцию с исчезающими видами из Красной книги

24.04.2019 19:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Mark Formelle выпустила новую коллекцию маек, рюкзаков, открыток и стикеров RED BOOK с принтами исчезающих видов животных. TUT.BY посмотрел, как она выглядит и узнал, куда подевались новые коллекции нижнего белья.


Mark Formelle решила привлечь внимание молодежи к проблемам природы и создала коллекцию RED BOOK MF. В Минске презентовали этот проект. На принтах новой одежды изображены животные и растения из Красной книги Беларуси. Проект поддержало Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Компания работала в сотрудничестве с белорусскими художниками и иллюстраторами, среди которых — Ника Сандрос и Doctor Oy, Митя Писляк и Анна Редько, Александр Сидорович, Надежда Макеева и Алексей Лимонов. Специально для этого проекта художники создали семь принтов с животными и растениями, которые могут навсегда исчезнуть в Беларуси. Иллюстраторы сами выбирали, какое животное им подходит и брались за работу.

На майках есть ярлыки, на каждом из которых рассказывается об исчезающем виде животных или о растении.

Руководители компании Андрей Сериков и Светлана Сипарова сами пришли на показ в новых майках. На Серикове — футболка с принтом жука-оленя, у супруги — сова-сипуха.

— Мы планировали создать эту коллекцию как лимитированную. Она будет не во всех магазинах — в самых лучших и больших в стране. Поначалу задумывали ее как социальную, а сейчас наблюдаем, как она набирает хорошие отклики. Часть денег с продажи коллекции перечислим в природоохранные организации, поэтому мы скорее всего будем довыпускать одежду коллекции, — говорит руководитель компании Светлана Сипарова.


Андрей Сериков и Светлана Сипарова. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Сипаровой, экологическая кампания очень востребована и популярна в стране.

— В Европе много социальных проектов — очень важно, что такая волна докатилась и до нас. Я с удивлением узнал, что у нас есть суслики. Оказывается, их массово истребили в пятидесятых. Хлорпикрином отравили около двух миллионов норок — они были, а теперь их почти нет, — говорит Андрей Сериков.









Раньше компания выпустила коллекцию носков «Мова» с буквами белорусского алфавита, появилось много молодежной одежды. Уточняем у руководителей Mark Formelle, почему не проходят презентации нижнего белья и какой ориентир сохраняет компания — на производство повседневной одежды или нижнего белья?

— У нас ничего не изменилось. Белье выпускается даже в большем количестве. Просто белье мы не так презентуем, чтобы не ущемлять чувства феминисток. К нам уже были вопросы от некоторых потребителей по поводу рекламы нашего нижнего белья. Сейчас мы делаем упор на энергию и молодость, — говорят руководители.


Mark Formelle — семейный бизнес Андрея Серикова и Светланы Сипаровой, основанный в 2009 году. Начинали они с белья, а сейчас выпускают широкую линейку одежды не только для дома, но и для активного отдыха. У компании девять собственных фабрик в малых городах, они выпускают более 10 миллионов изделий в год. Каждый год выручка у Mark Formelle растет. В прошлом году оборот составил около 43 миллионов долларов. В 2019 году компания планирует выйти на 60 миллионов долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Принты с редкими видами животных рисовали белорусские художники и иллюстраторы
 
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