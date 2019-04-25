Расписание служб в храме Вознесения Господня г. Столина

Источник материала: Навiны Палесся



Великая Пятница 26.04.2019 г.:

13.00 – Вынос Плащаницы.

Великая Суббота 27.04.2019 г.:

7.00 утра – открывается храм.

11.00 – освящение Пасхи в д. Первомайск;

11.30 – освящение Пасхи в д. Юнища;

11.45 – освящение Пасхи – Юнищанские хутора;

12.00 – освящение Пасхи в д. Крушин;

13.00 – освящение Пасхи в г. Столине;

15.00 – освящение Пасхи в г. Столине;

23.30 – начало Полуночницы;

24.00 – праздничное Пасхальное богослужение. По окончанию богослужения – освящение Пасхи.

Воскресенье 28.04.2019 г.

Светлое Христово Воскресенье.

ПАСХА

16.00 – праздничное вечернее богослужение.

Понедельник 29.04.2019 г.

09.00 – праздничное Пасхальное богослужение.

Четверг 02.05.2019 г.

Пасха мёртвых

Освящение могилок на кладбищах

На Светлой седмице

09.00 – Столинские кладбища;

12.00 – Пинские кладбища;

13.00 – Первомайск;

14.00 – д. Крушин;

14.15 – д. Юнища;

14.30 – Юнищанские хутора.

Суббота 04.05.2019 г.

17.00 – вечернее богослужение.

Воскресенье 05.05.2019 г.

08.30 – праздничное богослужение. Антипасха.

Вторник 07.05.2019 г.

08.30 – Радоница. Божественная литургия. Поминовение усопших сродников в храме. Панихида.