Расписание служб в храме Вознесения Господня г. Столина

Великая Пятница 26.04.2019 г.:
13.00 – Вынос Плащаницы.
Великая Суббота 27.04.2019 г.:
7.00 утра – открывается храм.
11.00 – освящение Пасхи в д. Первомайск;
11.30 – освящение Пасхи в д. Юнища;
11.45 – освящение Пасхи – Юнищанские хутора;
12.00 – освящение Пасхи в д. Крушин;
13.00 – освящение Пасхи в г. Столине;
15.00 – освящение Пасхи в г. Столине;
23.30 – начало Полуночницы;
24.00 – праздничное Пасхальное богослужение. По окончанию богослужения – освящение Пасхи.
Воскресенье 28.04.2019 г.
Светлое Христово Воскресенье.
ПАСХА
16.00 – праздничное вечернее богослужение.
Понедельник 29.04.2019 г.
09.00 – праздничное Пасхальное богослужение.
Четверг 02.05.2019 г.
Пасха мёртвых
Освящение могилок на кладбищах
На Светлой седмице
09.00 – Столинские кладбища;
12.00 – Пинские кладбища;
13.00 – Первомайск;
14.00 – д. Крушин;
14.15 – д. Юнища;
14.30 – Юнищанские хутора.
Суббота 04.05.2019 г.
17.00 – вечернее богослужение.
Воскресенье 05.05.2019 г.
08.30 – праздничное богослужение. Антипасха.
Вторник 07.05.2019 г.
08.30 – Радоница. Божественная литургия. Поминовение усопших сродников в храме. Панихида.