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В районе в активную фазу вступили работы по севу кукурузы

26.04.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В районе в активную фазу вступили работы по севу кукурузы

В активную фазу вступили работы по севу кукурузы.

Так, на сегодняшний день сельскохозяйственной культурой уже засеяно 23% от запланированных площадей. Лидерами в данном отношении являются аграрии филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», которые посеяли 55% от запланированных площадей. За ними следуют работники ОАО «Николаевка», которые засеяли кукурузой 35% площадей. Немногим уступает им РУП «Белоруснефть-Особино», где кукуруза посеяна на 34% площадей от запланированных.

Как отметил исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Виктор Маркевич, сроки для посева кукурузы сохраняются оптимальные. Кроме того, на Будакошелевщине продолжается посадка картофеля. На сегодняшний день по району засажено культурой 37% запланированных площадей. Продолжается посев однолетних культур на кормовые цели. Эти виды работ выполнены на 50% площадей. Проводится вторая подкормка озимых зерновых культур, она выполнена на 60% площадей.

Активными темпами вносятся органические удобрения под кукурузу. Уже внесено около 250 тысяч тонн, что составляет 53% от запланированного. Также идет химическая прополка озимых зерновых культур, данная работа проведена на 15% площадей.

Наталья МАКСИМОВА

 
 
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В активную фазу вступили работы по севу кукурузы. Так, на сегодняшний день сельскохозяйственной культурой уже засеяно 23% от запланированных...
 
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