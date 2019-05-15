Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, повышения ответственности родителей за безопасность детей при их перевозке в транспортных средствах, безопасному передвижению школьников из дома в учреждения образования и обратно, а также своевременного реагирования на угрозы безопасности детей на дороге, привития детям устойчивых знаний, умений и навыков безопасного участия в дорожном движении как пешеходов, так и велосипедистов, Госавтоинспекцией Витебской области проводится с 1 5 по 25 мая 2019 года Декада безопасности дорожного движения.

Старший госавтоинспектор ОГАИ

Верхнедвинского РОВД

О.С. Лонь