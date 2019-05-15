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Декада безопасности дорожного движения
16.05.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, повышения ответственности родителей за безопасность детей при их перевозке в транспортных средствах, безопасному передвижению школьников из дома в учреждения образования и обратно, а также своевременного реагирования на угрозы безопасности детей на дороге, привития детям устойчивых знаний, умений и навыков безопасного участия в дорожном движении как пешеходов, так и велосипедистов, Госавтоинспекцией Витебской области проводится с 1 5 по 25 мая 2019 года Декада безопасности дорожного движения.
Старший госавтоинспектор ОГАИ
Верхнедвинского РОВД
О.С. Лонь
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> В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, повышения ответственности родителей за безопасность детей при их перевозке в транспортных...
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