Солнце, тепло и северный ветер. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

Наконец появилось солнце. На этой неделе на Гродненщине будет преимущественно ясно и тепло. Правда, в пятницу возможны дожди и грозы, предупреждают синоптики.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сегодня, 20 мая, будет до +25°С, ясно, без осадков, но сильный ветер — порывами до 16 м/с.

Во вторник, 21 мая, — до +24°C, переменная облачность, днем возможна гроза, вечером — дожди. Также прогнозируется усиление ветра — порывы до 16 м/с.

В среду, 22 мая, воздух днем прогреется до +22°С. Будет переменная облачность, без осадков

В четверг, 23 мая, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем — до +24°С.

В пятницу, 24 мая, — до +17°C, дождливо, пасмурно и холодный северный ветер. Также днем возможна гроза

Хорошей недели вам, друзья!

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