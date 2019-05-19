Васильков Николай Андреевич: Обеспечение радиационной безопасности будет регулироваться новым законом

Источник материала: Газета Авангард

Палата представителей 16 мая приняла во втором чтении проект закона «О радиационной безопасности». Как рассказал корреспонденту МЛЫН. BY заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Николай Васильков, необходимость нововведений вызвана международными требованиями, а также связана со строительством АЭС в Беларуси. Законодательные новшества будут применяться при работе атомной станции.





Депутат сообщил, что при подготовке нормативного акта было проведено расширенное выездное заседание профильной парламентской комиссии на базе АЭС в Островце.

— Законопроект устанавливает правовые основы функционирования системы обеспечения радиационной безопасности, обращения с источниками ионизирующего излучения. Документ подготовлен с учетом международных требований в данной области, — подчеркнул парламентарий.

Согласно подходам, предусмотренным МАГАТЭ, прописаны типы ситуаций облучения: планируемого, аварийного и существующего. Исходя из их видов, установлены общие требования обеспечения безопасности при проектировании, возведении, реконструкции, ремонте ядерных объектов и обращении с радиационными отходами.

Нововведением является проведение экспертизы безопасности в области использования источников ионизирующего излучения. Тип таких излучений должен будет проходить обязательную государственную регистрацию.

В законопроекте разграничены понятия «радиационная авария» и «радиационный инцидент». Авария — это потеря управления источником ионизирующего излучения, которая привела к превышению всех установленных доз, облучению населения, радиоактивному загрязнению окружающей среды и требует принятия защитных мер. Инцидентом считается такая потеря контроля, которая не повлекла за собой подобные последствия.

Введены новые термины «радиационный объект», «медицинское облучение», «профессиональное облучение» и другие. Документом закрепляется нормирование источника ионизирующего излучения, а также ответственность лиц, которые будут проводить консультирование по вопросам радиационной безопасности.

В проекте закона уточняются полномочия ряда республиканских органов госуправления. В частности, стратегию повышения компетентности по вопросам радиационной безопасности и обращения с отходами будет определять Совмин.

Николай Васильков добавил, что сейчас парламентарии работают над подготовкой к ратификации международного соглашения, которое предусматривает взаимодействие стран — участников СНГ при обеспечении готовности на случай ядерной аварии и взаимопомощи при ликвидации ее последствий.

Наталья Ильичева