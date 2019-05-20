Завершился «Марафон дружбы»

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Старт проекту был дан 3 мая на границе Березинского района Минской области. Более тридцати представителей творческой молодежи, патриотических организаций, волонтеров, управления молодежной политики администрации Брянской области за два дня посетили знаковые места событий Великой Отечественной войны, приняли участие во встречах с активистами Союза молодежи Минщины и ветеранами, провели церемонии возложения венков к памятникам и мемориалам погибшим в годы войны, а также организовали выступления агитбригад в рамках концертной программы.

Организаторами данного проекта выступили Минский облисполком, Минский областной комитет БРСМ, Борисовский, Березинский и Смолевичский райисполкомы.

Программой мероприятий было предусмотрено посещение ряда значимых объектов Беларуси: СЗАО «БЕЛДЖИ», Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Также молодежь Брянщины посетила мемориальный комплекс «Курган Славы», где их встретили учащаяся молодежь Смолевиччины и члены БРСМ во главе с первым секретарем Смолевичского районного комитета Каролиной Горощик. Участие в торжественном митинге также приняли заместитель начальника отдела главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома Светлана Кисель и заместитель председателя Смолевичского райисполкома Игорь Кузнецов. Они приветствовали гостей из соседнего государства и всех участников торжественного митинга.

Представители молодежи Брянщины и Минщины почтили память погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к подножию Кургана Славы. Для них также была предусмотрена небольшая концертная программа с участием ведущих коллективов и солистов Смолевиччины. В конце мероприятия представители молодежи запустили шары в небо и обменялись сувенирами.

Молодежь российского региона посетила и другие места воинской славы, пообщалась с ровесниками из Союза молодежи Минской области, а также с ветеранами Великой Отечественной войны.

Кроме этого, в Минском областном исполнительном комитете состоялась встреча делегации Брянской области во главе с начальником управления молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики Брянской области Марией Раевской с председателем Минского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко.

Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке. Начальник управления молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики Брянской области Мария Раевская подробно рассказала о реализации государственной молодежной политики и деятельности волонтерских объединений, студенческих отрядов, общественных организаций на территории Брянской области. Также представители молодежи Брянщины презентовали реализуемые на территории Брянской области социальные и патриотические проекты, подробно остановились на международном сотрудничестве молодежи Брянской области.

По итогам встречи было высказано предложение подписать соглашение о взаимодействии в сфере молодежной политики и культуры между Брянской и Минской областями. В завершение встречи участники обменялись творческими подарками и исполнили легендарную песню «Катюша».