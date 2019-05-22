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В Беларуси работает анонимная бесплатная телефонная «горячая линия» для пострадавших от домашнего насилия

22.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Беларуси работает анонимная бесплатная телефонная «горячая линия» для пострадавших от домашнего насилия

В целях предупреждения совершения гражданами преступлений в сфере семейно-бытовых отношений для лиц, пострадавших от домашнего насилия, создана и работает республиканская анонимная бесплатная телефонная «горячая линия» 8-801-100-8-801, позвонив на которую, в случае сложившихся нерешаемых, по вашему мнению, семейно-бытовых проблем, опытные психологи и специалисты в области семейного права дадут квалифицированные ответы на поставленные вами вопросы.

Звонить необходимо со стационарного телефона.

Данная линия работает ежедневно с 8.00 до 20.00.

 
 
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В целях предупреждения совершения гражданами преступлений в сфере семейно-бытовых отношений для лиц, пострадавших от домашнего насилия, создана и работает...
 
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