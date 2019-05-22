ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отец писал в соцсетях от имени 16-летней дочери. СК возбудил уголовное дело, но затем прекратил

23.05.2019 15:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

16-летняя жительница Чечерского района обратилась в милицию с просьбой найти и наказать человека, который от ее имени вел переписку в соцсетях. Оказалось, что нарушитель — ее отец. Но к ответственности его не будут привлекать.


Фото: pixabay.com

Как сообщили TUT.BY в УСК по Гомельской области, как только милиция начала проверку, неизвестный на тот момент удалил учетную запись девушки. Однако уголовное дело все-таки возбудили — за компьютерный саботаж (ч.1 ст. 351 УК, наказание — до 5 лет лишения свободы). В ходе разбирательства следователи выяснили, что переписку от имени девушки вел ее отец.

— На основании анализа всех собранных по делу доказательств, с учетом личности подозреваемого, УСК по Гомельской области принято решение о прекращении предварительного расследования в связи с малозначительностью деяния, — отметили в управлении.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нарушителю грозило до пяти лет лишения свободы, но дело решили закрыть.
 
Новости дня
Новости общества
 
КГК упрекнул консервный завод в Борисове в «накрутках» с продажами и огромной недостаче
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика