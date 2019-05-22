Отец писал в соцсетях от имени 16-летней дочери. СК возбудил уголовное дело, но затем прекратил

Источник материала: Tut.by

16-летняя жительница Чечерского района обратилась в милицию с просьбой найти и наказать человека, который от ее имени вел переписку в соцсетях. Оказалось, что нарушитель — ее отец . Но к ответственности его не будут привлекать.



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Как сообщили TUT.BY в УСК по Гомельской области, как только милиция начала проверку, неизвестный на тот момент удалил учетную запись девушки. Однако уголовное дело все-таки возбудили — за компьютерный саботаж (ч.1 ст. 351 УК, наказание — до 5 лет лишения свободы). В ходе разбирательства следователи выяснили, что переписку от имени девушки вел ее отец.

— На основании анализа всех собранных по делу доказательств, с учетом личности подозреваемого, УСК по Гомельской области принято решение о прекращении предварительного расследования в связи с малозначительностью деяния, — отметили в управлении.