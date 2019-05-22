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КГК упрекнул консервный завод в Борисове в «накрутках» с продажами и огромной недостаче
23.05.2019 15:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Для улучшения показателей консервный завод в Борисове оформлял сделки по продаже товара, который затем возвращался на завод. Ряд нарушений
Сообщается, что в 2016—2018 годах должностные лица предприятия оформляли фиктивные сделки по продаже готовой продукции, которая впоследствии возвращалась на завод.
"За три года сумма таких сделок превысила 570 тыс. рублей", — уточнили в ведомстве. Там считают, что делалось это ради создания видимости эффективной работы.
Среди претензий указан и тот факт, что завод не обеспечил своевременную продажу более 40 тыс. консервов. Срок годности истек - и завод потерял 47 тыс. рублей.
"Госконтролеры также выявили недостачу продукции на сумму 182 тыс. рублей и активов на 1,28 млн рублей", — добавили в КГК.
По оценке проверяющих, на предприятии крайне плохо работают по взысканию дебиторской задолженности с клиентов. Так, осенью 2017-го экономический суд оставил без рассмотрения иск ОАО к американской фирме, поскольку не был соблюден порядок досудебного урегулирования. До сих пор завод не принял меры по взысканию почти 28 тыс. евро за поставленную продукцию.
Есть среди прочего нарушения законодательства о закупках, порядке учета металлов, природоохранного и земельного законодательства.
Материалы проверки направили в правоохранительные органы для дачи правовой оценки, а также в Борисовский райисполком — для устранения нарушений.
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Среди претензий указан и тот факт, что завод не обеспечил своевременную продажу более 40 тысяч консервов.
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