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КГК упрекнул консервный завод в Борисове в «накрутках» с продажами и огромной недостаче

23.05.2019 15:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для улучшения показателей консервный завод в Борисове оформлял сделки по продаже товара, который затем возвращался на завод. Ряд нарушений выявили на предприятии сотрудники Госконтроля.


Фото: pixabay.com

Сообщается, что в 2016—2018 годах должностные лица предприятия оформляли фиктивные сделки по продаже готовой продукции, которая впоследствии возвращалась на завод.

"За три года сумма таких сделок превысила 570 тыс. рублей", — уточнили в ведомстве. Там считают, что делалось это ради создания видимости эффективной работы.

Среди претензий указан и тот факт, что завод не обеспечил своевременную продажу более 40 тыс. консервов. Срок годности истек - и завод потерял 47 тыс. рублей.

"Госконтролеры также выявили недостачу продукции на сумму 182 тыс. рублей и активов на 1,28 млн рублей", — добавили в КГК.

По оценке проверяющих, на предприятии крайне плохо работают по взысканию дебиторской задолженности с клиентов. Так, осенью 2017-го экономический суд оставил без рассмотрения иск ОАО к американской фирме, поскольку не был соблюден порядок досудебного урегулирования. До сих пор завод не принял меры по взысканию почти 28 тыс. евро за поставленную продукцию.

Есть среди прочего нарушения законодательства о закупках, порядке учета металлов, природоохранного и земельного законодательства.

Материалы проверки направили в правоохранительные органы для дачи правовой оценки, а также в Борисовский райисполком — для устранения нарушений.

 
 
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Среди претензий указан и тот факт, что завод не обеспечил своевременную продажу более 40 тысяч консервов.
 
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