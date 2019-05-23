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Обсудили нюансы и новшества

24.05.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Обсудили нюансы и новшества

Продолжается подготовка к проведению очередной переписи населения, она пройдет в нашей стране с 4 по 30 октября текущего года в три этапа. Пройти перепись можно будет через интернет, по месту работы, на стационарном участке либо на дому. Опрос переписчики проведут с помощью планшетов, это упростит процесс сбора информации. Впервые у респондентов поинтересуются, хотят ли они уехать из страны, планируют ли детей, еще одним нововведением станут вопросы на тему сельского хозяйства. Итоги проведения первого этапа подготовки к нынешней переписной кампании в Глусском районе, ее нюансы и новшества обсуждали на прошлой неделе на заседании временной районной комиссии по содействию переписи населения.

— Предстоящая перепись в районе должна пройти на высоком уровне, и от того, насколько всё четко и организованно будет сделано на подготовительном этапе, зависит результат всей переписной кампании, — отметил в начале заседания председатель временной комиссии, заместитель председателя Глусского райисполкома Дмитрий Тимченко. — Данные о численности и структуре населения позволят рассчитать демографические, социально-экономические прогнозы развития, сформировать бюджет района, проанализировать численность и состав трудовых ресурсов. Поэтому так важно всё продумать и предусмотреть, отнестись к данному мероприятию со всей ответственностью, ведь принять участие в переписи должен каждый.

Начальник отдела статистики Глусского райисполкома Галина Полозняк проинформировала членов комиссии, председателей сельских исполнительных комитетов об итогах работы регистраторов, о подборе временного переписного персонала, работе стационарных участков. Обсудили участники заседания также и вопросы проведения интернет-переписи и переписи тех, кто на момент проведения переписной кампании будет находиться в домах-интернатах, школах-интернатах, гостиницах или больницах.

С 5 по 30 ноября 2018 года четыре регистратора из числа сотрудников Глусского УКП «Жилкомхоз» обошли жилые и нежилые строения в пределах выделенных им участков, при этом все регистраторы отработали добросовестно, качественно и в срок, подчеркнула в своем выступлении Галина Полозняк. В ходе мониторинга были выявлены и недостатки. Это отсутствие аншлагов на пересечении улиц, наличие домов с двойными номерами. В январе этого года были составлены списки сельских населенных пунктов по выверенным данным документов похозяйственного учета по каждому сельсовету. Следующий этап подготовительных работ, отметила начальник отдела статистики, — составление до 5 июня оргплана проведения переписи населения. Территорию района поделят на переписные и счетные участки, до 1 сентября подберут переписчиков, 19 человек, заведующего переписным участком и его помощника.

Начальник Главного статистического управления Могилёвской области Елена Морозова, которая приняла участие в заседании комиссии, обратила внимание, что  при подборе переписного персонала нужно учитывать не только должность и возраст кандидата, необходимо выбирать среди тех, кто сможет работать с планшетом и программным обеспечением, переписчик должен быть коммуникабельным и контактным, уметь убеждать и договариваться, ведь сегодня не каждому откроют двери, тем более в республике известны случаи, когда в дома под видом переписчиков приходили мошенники. Поэтому так важно правильно подготовить переписной персонал, нелишним будет и привлечение психологов для его обучения, уверена Елена Морозова. Дома и квартиры асоциальных граждан переписчики посетят в сопровождении сотрудников РОВД.

В ходе заседания говорилось также и о том, что ряд преимуществ даст интернет-перепись, она пройдет с 4 по 18 октября. Планируется, что в ней примет участие около четверти населения. Такой вариант опроса не только удобен респонденту —  интернет-перепись снизит нагрузку на переписчиков при посещении граждан на дому.

Очень важно, чтобы не только переписчики, но и само население было заранее подготовлено к участию в переписи, правильно понимало ее суть и значимость, подчеркнул в ходе заседания Дмитрий Тимченко. Поэтому важное направление подготовительных мероприятий — информационно-разъяснительная работа. Информация о предстоящей кампании должна активней размещаться в районной газете, на сайте райисполкома. К информированию населения должны активно подключиться председатели сельисполкомов вместе со специалистами отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Глусского райисполкома.

Завершая заседание, Елена Морозова выразила надежду, что предстоящая переписная кампания пройдет в Глусском районе благополучно, и еще раз напомнила о значимости своевременного информирования населения, о правильном подборе и обучении переписного персонала.

Анна АВТУХОВА

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Продолжается подготовка к проведению очередной переписи населения, она пройдет в нашей стране с 4 по 30 октября текущего года в три этапа. Пройти перепись можно...
 
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