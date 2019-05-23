120 тысяч рублей ущерба. Предприниматель из Бреста брал у клиентов деньги за работу - и пропадал

Источник материала: Tut.by

Житель Бреста обвиняется в мошенничестве в крупном размере, сообщает СК.

30-летний брестчанин с октября 2012 года по май 2018 года брал у людей деньги за выполнение различных работ: благоустройство придомовых территорий, укладка тротуарной плитки, вывоз мусора, установка межкомнатных дверей и другие. В некоторых случаях мужчина начинал работать, но после получения денежных средств прекращал оказание услуг.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, совершенное повторно в крупном размере.

Следователи установили 98 эпизодов противоправной деятельности обвиняемого. Своими действиями он причинил ущерб 90 потерпевшим на общую сумму более 120 тысяч рублей. Причиненный ущерб он частично возместил. На его имущество наложен арест.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.