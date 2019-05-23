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Объявлен конкурс на соискание Премии Брестского облисполкома за достижения в области качества
24.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Право предоставления материалов для участия в конкурсе на получение Премии имеют все организации любой формы собственности, занимающиеся выпуском продукции и оказанием услуг.
Предприятие (организация), желающее принять участие в конкурсе, направляет в секретариат Совета (в адрес РУП «Брестский ЦСМС») заявку на участие в конкурсе. Последний срок представления заявки в секретариат Совета — 1 сентября 2019 года.
Необходимые консультации по Премии Брестского облисполкома в области качества можно получить в РУП «Брестский ЦСМС»: 224001, ул. Кижеватова, 10/1, г. Брест, тел. 58-08-67, факс 58-08-71.
Подробная информация о конкурсе размещена на Интернет-сайте
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