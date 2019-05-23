Объявлен конкурс на соискание Премии Брестского облисполкома за достижения в области качества

Источник материала: Полесская правда



В 2019 году объявлен очередной конкурс на соискание Премии Брестского областного исполнительного комитета за достижения значительных результатов в области качества производимой продукции, выполняемых работ или оказываемых услугах, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

Право предоставления материалов для участия в конкурсе на получение Премии имеют все организации любой формы собственности, занимающиеся выпуском продукции и оказанием услуг.

Определение лауреатов Премии осуществляется в два этапа: по результатам самооценки предприятия и проведением рабочей группой экспертизы на местах.

Предприятие (организация), желающее принять участие в конкурсе, направляет в секретариат Совета (в адрес РУП «Брестский ЦСМС») заявку на участие в конкурсе. Последний срок представления заявки в секретариат Совета — 1 сентября 2019 года.

Необходимые консультации по Премии Брестского облисполкома в области качества можно получить в РУП «Брестский ЦСМС»: 224001, ул. Кижеватова, 10/1, г. Брест, тел. 58-08-67, факс 58-08-71.