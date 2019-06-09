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Как выглядят заборы, которые «ради безопасности» растут в Минске перед Европейскими играми

10.06.2019 20:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минск перед Европейскими играми «для безопасности» обрастает заборами. Сегодня их раскритиковал Александр Лукашенко. Как выглядят ограды, о которых он говорит?


Металлическое ограждение в центре Минска, на Октябрьской площади. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Президент Александр Лукашенко жестко раскритиковал заборы, которые появляются вокруг будущих фан-зон II Европейских игр.

— Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то «концлагеря», не то какие-то «гетто» в Беларуси. Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки — читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем? Поэтому за пределы пешеходного тротуара никто не может вылезать с этими заборами, и они должны быть цивилизованными. Мы сегодня не в Сирии, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы все это творить. Пускай это делают в странах демократии: во Франции, Германии, Америке. А у нас этого делать не надо: мы должны работать так, чтобы люди могли свободно общаться в период Европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть, — отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко сказал, что безопасности должно уделяться большое внимание, однако обеспечивать ее надо «без заборов».

В Минске во время Европейских игр организуют три фан-зоны. Помимо той, что возле Дворца спорта, такие появятся возле «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены».

На Октябрьской площади как раз сейчас устанавливают палатки и павильоны, по периметру вся площадь огорожена металлическим забором.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY


Фундаментные блоки, которые тоже упоминал Александр Лукашенко, установлены возле «Минск-Арены». Похоже, предполагалось, что они будут служить опорой для более легкого металлического ограждения.


Бетонное ограждение возле «Минск-Арены». Фото: «Радыё Свабода»

Бетонное ограждение возле «Минск-Арены». Фото: «Радыё Свабода»

Александр Лукашенко добавил, что поручил мэру Минска Анатолию Сиваку и главе администрации президента Наталье Кочановой заняться вопросами по этим объектам.

Уберут ли бетонные и металлические ограждения после жесткой критики Лукашенко, пока не ясно.

К слову, перед Европейскими играми заборами в Минске обнесли не только фан-зоны, но и Студенческую деревню. Во время Европейских игр там будут жить спортсмены, но ограждение вокруг общежитий поставили задолго до мероприятия. Вот как оно выглядит, необходимость забора здесь тоже объясняли «дополнительными мерами безопасности».


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Впечатляет и усиленная охрана стадиона «Динамо». Объект хоть и не огораживали дополнительным забором, но по периметру стадиона выставили 15 постов и два патрульных наряда, его охраняют и кинологи с собаками.

В минувшие выходные охрану в военной форме можно было увидеть не только за ограждением стадиона, но и на пешеходной дорожке перед ним.


Усиленную охрану стадиона «Динамо» теперь можно увидеть не только за его забором (как на фото), но и перед ним. Фото: TUT.BY
 
Теги: Минск
 
 
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Минск перед Европейскими играми «для безопасности» обрастает заборами. Сегодня их раскритиковал Александр Лукашенко. Как выглядят ограды, о которых он говорит?
 
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