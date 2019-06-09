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Как выглядят заборы, которые «ради безопасности» растут в Минске перед Европейскими играми
10.06.2019 20:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минск перед Европейскими играми «для безопасности» обрастает заборами. Сегодня их раскритиковал Александр Лукашенко. Как выглядят ограды, о которых он говорит?
Президент Александр Лукашенко жестко
— Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то «концлагеря», не то какие-то «гетто» в Беларуси. Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки — читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем? Поэтому за пределы пешеходного тротуара никто не может вылезать с этими заборами, и они должны быть цивилизованными. Мы сегодня не в Сирии, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы все это творить. Пускай это делают в странах демократии: во Франции, Германии, Америке. А у нас этого делать не надо: мы должны работать так, чтобы люди могли свободно общаться в период Европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть, — отметил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко сказал, что безопасности должно уделяться большое внимание, однако обеспечивать ее надо «без заборов».
В Минске во время Европейских игр организуют три фан-зоны. Помимо той, что возле Дворца спорта, такие появятся возле «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены».
На Октябрьской площади как раз сейчас устанавливают палатки и павильоны, по периметру вся площадь огорожена металлическим забором.
Фундаментные блоки, которые тоже упоминал Александр Лукашенко, установлены возле «Минск-Арены». Похоже, предполагалось, что они будут служить опорой для более легкого металлического ограждения.
Александр Лукашенко добавил, что поручил мэру Минска Анатолию Сиваку и главе администрации президента Наталье Кочановой заняться вопросами по этим объектам.
Уберут ли бетонные и металлические ограждения после жесткой критики Лукашенко, пока не ясно.
К слову, перед Европейскими играми заборами в Минске обнесли не только фан-зоны,
Впечатляет и усиленная охрана стадиона «Динамо». Объект хоть и не огораживали дополнительным забором, но по периметру стадиона
В минувшие выходные охрану в военной форме можно было увидеть не только за ограждением стадиона, но и на пешеходной дорожке перед ним.
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Минск перед Европейскими играми «для безопасности» обрастает заборами. Сегодня их раскритиковал Александр Лукашенко. Как выглядят ограды, о которых он говорит?
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