Как выглядят заборы, которые «ради безопасности» растут в Минске перед Европейскими играми

Источник материала: Tut.by

Минск перед Европейскими играми «для безопасности» обрастает заборами. Сегодня их раскритиковал Александр Лукашенко. Как выглядят ограды, о которых он говорит?



Металлическое ограждение в центре Минска, на Октябрьской площади. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Президент Александр Лукашенко жестко раскритиковал заборы , которые появляются вокруг будущих фан-зон II Европейских игр.

— Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то «концлагеря», не то какие-то «гетто» в Беларуси. Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки — читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем? Поэтому за пределы пешеходного тротуара никто не может вылезать с этими заборами, и они должны быть цивилизованными. Мы сегодня не в Сирии, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы все это творить. Пускай это делают в странах демократии: во Франции, Германии, Америке. А у нас этого делать не надо: мы должны работать так, чтобы люди могли свободно общаться в период Европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть, — отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко сказал, что безопасности должно уделяться большое внимание, однако обеспечивать ее надо «без заборов».

В Минске во время Европейских игр организуют три фан-зоны. Помимо той, что возле Дворца спорта, такие появятся возле «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены».

На Октябрьской площади как раз сейчас устанавливают палатки и павильоны, по периметру вся площадь огорожена металлическим забором.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





Фундаментные блоки, которые тоже упоминал Александр Лукашенко, установлены возле «Минск-Арены». Похоже, предполагалось, что они будут служить опорой для более легкого металлического ограждения.



Бетонное ограждение возле «Минск-Арены». Фото: «Радыё Свабода»



Бетонное ограждение возле «Минск-Арены». Фото: «Радыё Свабода»

Александр Лукашенко добавил, что поручил мэру Минска Анатолию Сиваку и главе администрации президента Наталье Кочановой заняться вопросами по этим объектам.

Уберут ли бетонные и металлические ограждения после жесткой критики Лукашенко, пока не ясно.

К слову, перед Европейскими играми заборами в Минске обнесли не только фан-зоны, но и Студенческую деревню . Во время Европейских игр там будут жить спортсмены, но ограждение вокруг общежитий поставили задолго до мероприятия. Вот как оно выглядит, необходимость забора здесь тоже объясняли «дополнительными мерами безопасности».



Фото: Сергей Балай, TUT.BY



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Впечатляет и усиленная охрана стадиона «Динамо». Объект хоть и не огораживали дополнительным забором, но по периметру стадиона выставили 15 постов и два патрульных наряда, его охраняют и кинологи с собаками.

В минувшие выходные охрану в военной форме можно было увидеть не только за ограждением стадиона, но и на пешеходной дорожке перед ним.



Усиленную охрану стадиона «Динамо» теперь можно увидеть не только за его забором (как на фото), но и перед ним. Фото: TUT.BY