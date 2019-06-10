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Благоустройство Мельникайте заканчивают, улицу обещают открыть к следующей неделе
11.06.2019 18:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Движение по улице Мельникайте планируют возобновить к началу следующей недели. Об этом
— Для этого все уже фактически сделано, на проезжую часть нанесена разметка. Мы готовы открыть улицу, но все зависит от заказчика строительства. Рабочим, в частности, необходимо доделать дорожную сеть, — пояснили в администрации Центрального района Минска.
Движение планируют открыть в течение ближайших семи дней.
— Надеемся, что получится сделать это к 17 июня, — уточнили в администрации.
Значительная часть улицы Мельникайте перекрыта с 2015 года для строительства станции «Юбилейная площадь».
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Благоустройство проезжей части уже заканчивают
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