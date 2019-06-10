Благоустройство Мельникайте заканчивают, улицу обещают открыть к следующей неделе

Источник материала: Tut.by

Движение по улице Мельникайте планируют возобновить к началу следующей недели. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».



Большой забор, который перегораживал улицу Мельникайте, сняли

— Для этого все уже фактически сделано, на проезжую часть нанесена разметка. Мы готовы открыть улицу, но все зависит от заказчика строительства. Рабочим, в частности, необходимо доделать дорожную сеть, — пояснили в администрации Центрального района Минска.



Однако небольшое ограждение осталось, на улицу пока нельзя завернуть

Движение планируют открыть в течение ближайших семи дней.

— Надеемся, что получится сделать это к 17 июня, — уточнили в администрации.

Значительная часть улицы Мельникайте перекрыта с 2015 года для строительства станции «Юбилейная площадь».



Тротуары на перекрестке улиц Мельникайте и Кальварийской уже почти сделаны

Возле здания Национальной школы красоты укладывают тротуарную плитку

Улица Сухая с противоположной стороны перегорожена: там еще вовсю идут работы по строительству станции метро



