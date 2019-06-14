В конце второй декады апреля в Поблине одновременно сгорело 4 хозяйственные постройки. Чему пожар научил жителей Поблина?

Источник материала: Радзiма





В конце второй декады апреля в Поблине одновременно сгорело 4 хозяйственные постройки. Тот день жители деревни запомнят надолго, пожар стал для них настоящим шоком. Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Глусского РОЧС Станислав Берёзкин убежден, что произошедшее не могло быть случайностью. Здесь сыграл роль человеческий фактор.

Напомним хронологию событий: жена хозяина домовладения, в котором давно никто не живет и которое считается дачным участком, приехав на денек, в спешном порядке решила прибраться. Посчитала, что самый оптимальный вариант — сжечь мусор. Хотела как лучше, а получилось как всегда. Огонь по сухой траве мгновенно перекинулся сначала на одно строение, потом на другое…

— Я тогда была на речке, ловила рыбу, — вспоминает жительница Поблина Тамара Леонтьева. — Потом услышала вой сирен пожарных машин, глянула в сторону деревни, а там клубы дыма валят, и непонятно, в каком месте. Поначалу даже подумалось: а вдруг это мой дом горит? С этой мыслью сорвалась с места и побежала в деревню. Когда уже стало очевидно, где пожар, побежала туда. Хотелось хоть чем-то помочь. Пожарные машины тушили огонь, который уже охватил сараи, а мы с соседями — сухую траву. Это было действительно страшно, и теперь перед глазами стоит эта картина.

Еще одна жительница этой же улицы Зинаида Грипинская, чей дом находится на некотором расстоянии от места происшествия, тоже жутко перепугалась. Говорит, что их спасло то, что ветер дул в противоположную сторону, иначе могли бы пострадать и ее дом, и дом соседа.

Целью нашего приезда было не только поговорить с жителями о пожаре, но и узнать, как они сами соблюдают правила пожарной безопасности. Для некоторых этот пожар стал уроком, кто-то сделал выводы и не повторит подобных ошибок. Недаром же в пословице говорится: глупый учится на своих ошибках, умный — на чужих. Кстати, виновницу возгорания за нарушение правил пожарной безопасности сотрудники РОЧС оштрафовали на 51 рубль. Трудно сейчас сказать, сделала ли она выводы из всего, что тогда случилось, или по-прежнему полагается на авось. Судя по тому, что трава на участке поднялась выше колена, хозяева уже какое-то время здесь не появлялись. По словам председателя Катковского сельского Совета Александра Ляпко, он по телефону беседовал и с владельцем дачи, который постоянно занят на работе и практически не приезжает в Поблин, и с его женой, которая пообещала в июне скосить траву. Хорошо, если оно так и будет.

Все поблинцы, с кем нам довелось беседовать, с пониманием относятся к требованиям пожарной безопасности. К примеру, Тамара Леонтьева всю траву, и скошенную, и вырванную в огороде, складирует в специально отведенном месте в одну кучу. На выходе получается отличный компост. А Зинаида Грипинская поступает по-своему. Она сжигает высушенные сорняки и траву и делает это всегда в одном месте — на отдаленном от сарая «пятачке». Костер делает небольшой, постепенно небольшими порциями подбрасывая растительность, и в обязательном порядке рядом есть лопата и ведро с водой. Ведь живет она одна и в случае чего быстро никто на помощь не прибежит.

Во время поездки в Поблин мы заходили в дома жителей. Инспектора РОЧС интересовало состояние печей, электропроводки, наличие пожарных извещателей. В целом везде всё было хорошо. Единственное, но очень важное замечание: извещатели есть почти у всех, но не работают — разрядились батарейки. Так было и у Анны Тупицы, которая проживает одна и в 82 года ходит с двумя палочками, передвигаясь с трудом. Пожарный извещатель в доме есть, но не работает. Пенсионерка утверждает, что он ей вроде бы и без надобности: даже если и запищит, всё равно она плохо слышит. Но ведь есть еще соседи, которые в случае чего могут услышать пронзительный сигнал. Это и объяснили пенсионерке, которая пообещала поменять батарейки в извещателе — скажет детям, когда приедут. А еще Станислав Берёзкин ей и другим жителям, в чьи дома заходили во время поездки в Поблин, раздавал памятки по правилам пожарной безопасности.

Ольга ЧУЧВАЛ

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