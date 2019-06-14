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Экс-директор Чернобыльской АЭС о сериале «Чернобыль»: Как вы можете такие вещи показывать?!

15.06.2019 21:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин в интервью каналу «Россия 24» выступил с критикой сериала «Чернобыль», который рассказывает историю самой крупной аварии в мировой истории ядерной энергетики, которая произошла 26 апреля 1986 года.

Видео: «Россия 24»

Он заявил, что реальность была страшнее, чем это было показано в сериале. Но его возмутило то, как это было показано: «Половина персонала станции показана идиотами, а руководство станции вообще просто дебилы».

«Мало того что там [в сериале] все люди со стаканами водки бегают, бесконечно пьют. Но ведь это не так! Важнейшие, принципиальные решения по безопасности принимались в пьяном угаре, что ли? Вы что себе позволяете? Как вы можете такие вещи показывать?! А апофеоз всего этого — голые шахтеры, которые роют тоннель. Да, действительно, условия были невыносимые, температура была выше 50 градусов, люди работали в тяжелейших условиях. Но так показывать нельзя!» — заявил Грамоткин.

Он назвал ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС «подвигом советского народа», который в сериале показан так, как будто «пьяные аборигены бегали и что-то творили».

«Это плевок для наших атомщиков в лицо», — резюмировал он.

«Это победа всего советского народа. Советского народа, который совершил подвиг, подвиг! И нам нельзя его заболтать, дать его заболтать. Под видом художественного фильма, аллегории или еще чего-то. Мы не должны этого допустить», — призывает экс-директор ЧАЭС.


Игорь Грамоткин в центре. Фото: пресс-служба президента Украины

Игорь Грамоткин возглавлял станцию с 2005 по 2018 год, а всего проработал на ней 30 лет начиная с 1988 года. В июле 2018 года он подал в отставку с поста гендиректора ЧАЭС из-за конфликта с руководством Министерства экологии Украины.

Сериал НВО «Чернобыль» снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина, который тщательно изучил историю катастрофы, в том числе через воспоминания современников. Он рассказывает историю аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, эвакуации жителей Припяти и ликвидации последствий катастрофы, вышел на экраны в 2019 году. Сериал продемонстрировал высокие рейтинги (9,6 в рейтинге IMDB и почетное 1-е место), обойдя по популярности культовые «Во все тяжкие» (2008−2013) и недавно завершившуюся «Игру престолов» (2011−2019).

 
 
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Он назвал ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС «подвигом советского народа», который в сериале показан так, как будто «пьяные аборигены бегали и...
 
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