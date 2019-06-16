«Никто в меня не верил, кроме отца». Пекарь-самоучка из Браслава печет хлеб и развозит на хлебомобиле

Источник материала: Tut.by

Три раза в неделю пекарь из Браслава Владимир Свириденко садится на свой хлебомобиль и едет в центр города, чтобы продать очередную партию хлеба. Печь его он научился сам после того, как сломал ногу. Чем-то надо было заниматься, пока лежал с переломом, так он и освоил пекарское дело.





«Чтобы научиться печь хлеб, ушло несколько лет»

На часах почти 11.00. Владимир Свириденко стоит у крупного торгового центра в Браславе и продает хлеб, батон с изюмом и булочки с корицей и сгущенкой. К нему подходит француз и почти на чистом русском просит продать две буханки. Это постоянный покупатель, еще год назад он плохо понимал по-русски, но уже освоился в Браславе и сейчас говорит почти без акцента.



Печь хлеб Владимир начинает в 18.00

Хлеб Владимир выпекает по ночам. В своем доме он оборудовал помещение и начинает замешивать тесто примерно в 18.00. До полуночи к нему приходят за теплыми буханками местные жители.

Заканчивает выпекать примерно в 8.00 утра, а уже в 9.00 садится на хлебомобиль и выезжает на продажу. Ради свежего хлеба приходится ночь не спать.





Владимиру 33 года, он родом из Браслава, раньше работал столяром.

— Выпечка стала делом случая. Сломал ногу зимой, наложили гипс — так я понял, что очень активный человек. Смотреть телевизор и сидеть за компьютером надоело, а дома была хлебопечка. У нас с женой она как-то не прижилась на кухне, но тут я решил поэкспериментировать. Потом захотел попробовать испечь хлеб в духовке, но очень долго не получался. Было много брака. У нас дома жила маленькая собака, вот ей как очень нравился этот бракованный хлеб. В итоге ее так разнесло на булках! Сейчас она уже пришла в форму.





Владимир связывался по интернету с пекарями из других стран. Например, украинец вернулся со стажировки из Франции и поделился с Владимиром рецептами и технологиями.

— Испечь тележку хлеба и один бублик — совершенно разное дело. Есть отличия в том, когда и что нужно делать, выпекая. Конечно, у меня не все получалось сразу, было много ошибок. Никто в меня не верил кроме отца, только он говорил, что все получится. На то, чтобы научиться печь хлеб, ушло несколько лет.



За первыми партиями приходят знакомые прямо домой

Владимир отмечает, что поначалу некоторые ему даже говорили, что он занялся каким-то не мужским делом.

— Но я бы сказал, что это крайне мужское занятие. В Европе в пекарнях часто работают именно мужчины.





Латвийцы берут по 20 буханок для родственников и знакомых

В 2017 году вышел указ президента № 337 о регулировании деятельности физических лиц. По нему выпечка и ее продажа одним и тем же человеком не относится к предпринимательству. Этот документ и помог Владимиру заняться своим делом. Он купил за 1800 рублей специальную печь — и начал выпекать профессионально.



В 9.00 Владимир выезжает на своем хлебомобиле продавать выпечку

— Я сначала не поверил, что есть такой указ о самозанятых. Но потом изучил ситуацию, и в апреле 2018 года начал продавать свой хлеб. Как сейчас помню первый день. Я стоял среди продавцов пирожков, а что-то покупать подходили только ко мне. Тогда я привез на продажу где-то 30 буханок хлеба и 30 булочек. И другие продавцы все время интересовались, сколько там у меня еще осталось и когда уже начнут покупать их товар.

Летом прошлого года Владимир из велосипеда сделал хлебомобиль. У этой конструкции вместо передней части — тележка, где в ящиках лежит теплый хлеб, батон и булочки. И пока пекарь едет к месту продажи, его останавливают местные жители и что-то покупают.





— На спрос влияет огромное количество факторов: выходной это или будний день, хорошая на улице погода или нет. Хотя вот недавно был ливень, но люди все равно прибегали за хлебом. Прятали его за пазуху и мчались домой. В одно из воскресений, помню, приехал позже, замешкался с выпечкой дома, а тут уже толпа собралась. Еще много хлеба покупают латвийцы, которые приезжают за белорусскими продуктами из Даугавпилса. Он рядом с Браславом. Некоторые из них берут по 20 буханок для родственников и знакомых.



По дороге пекаря останавливают автомобилисты и прохожие и покупают хлеб

«Пока продавал до 300 буханок в месяц, денег не чувствовал»

Владимир продает хлеб по средам, пятницам и воскресеньям. Сегодня привез 180 буханок. И хлеб, и булочки стоят по 1 рублю. Выпечку он запаковывает в крафтовую бумагу, которую заказывает в Минске. Говорит, что мог бы выпекать и больше, но такой предел производительности печки. Сейчас он планирует найти помещение под пекарню и выпекать хлеб меньшими партиями, но каждый день, также хочет расширить ассортимент.



Хлеб пекарь продает по средам, пятницам и воскресеньям

Самое сложное в работе Владимира — график, который мешает полноценно выспаться.

— Выспаться впрок нельзя. Ночь печешь, потом продаешь и где-то в 13.00 дня уже начинает клонить в сон, а продаю я хлеб до 14.00−15.00.

— Удается ли заработать? — интересуемся.

— Пока продавал до 300 буханок в месяц, денег ни капли не чувствовал. Сейчас заработок есть.



За год работы у Владимира появилось много постоянных клиентов

Владимир говорит, что люди покупают его хлеб, потому что он отличается от того, что предлагают в магазинах. хотя и там, уверен пекарь, хлеб неплохой.

— Помню, как в детстве ходил на хлебозавод и покупал в фирменном магазине теплый кирпичик и батон, а в соседнем магазине — кефир. И мы с сестрой сразу же съедали полбатона и запивали кефиром. А когда к нам привозили хлеб из Минска, то люди за ним в очередь выстраивались в четыре часа утра. А минчане наоборот, когда приезжали, хотели купить местного хлеба.





Уже почти обед, и простояв пару часов под раскаленным солнцем у хлебомобиля, мы хорошо понимаем, какой это сложный труд — испечь и продать хлеб. Зато сразу видишь, как людям нравится продукт. Некоторые начинают откусывать от буханки тут же, не отходя от места, где купили.

— Мне всегда нравилось читать на вашем портале о людях, которые начинали что-то делать свое. Эти истории сильно мотивируют. И как ни парадоксально, я сейчас оказался там ж, и вы сейчас пишете обо мне, — говорит Владимир на прощание.

А мы вдыхаем аромат тепленьких булочек с корицей.