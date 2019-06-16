Отпуск на родине без комаров. Зачем туристы ездят на болото Ельня, и что там можно увидеть

Источник материала: Tut.by

— Дышите, чище воздуха в Беларуси нет, — говорит директор государственного природоохранного учреждения «Ельня» Иван Борок и держит в руках болотный мох — сфагнум. Сейчас 7.00 утра, и мы уже на болоте Ельня. Это самое крупное верховое болото в Беларуси. Сейчас оно пользуется невероятной популярностью у туристов: только в прошлом году около тысячи человек прошло через это госучреждение. И это не считая тех, кто сюда приезжал сам или через частные компании. Что же ищут люди на болоте?



Болото Ельня. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Очень часто белорусы отдыхают где угодно, но только не дома. Тем временем за последние годы в Беларуси появилось много достойных туристических объектов, все больше людей стараются открыть туристам нашу историю и показать самые красивые уголки страны. Мы решили за несколько недель объехать известные белорусские курорты и посмотреть, чем они сегодня могут привлечь туристов. В проекте «Отпуск на родине» мы уже писали о Нарочи , Голубых озерах и Браславском крае .

Когда лучше всего ехать на Ельню

Представьте размеры болота Ельня — больше 25 тысяч гектаров. Болоту около девяти тысяч лет.



Болото с высоты птичье полета. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

На территории Ельни 118 болотных озер, в которых можно купаться и ловить рыбу. Самое большое озеро на болоте так и называется Ельня. Его длина — семь километров, ширина — до двух километров. Болото покрыто зелеными островками, где еще во время Второй мировой войны на хуторах жили люди.

— Сейчас на болоте никто не живет. А раньше люди вели натуральное хозяйство и выезжали с болота на санях и лошадях, когда оно замерзало, чтобы продать плоды своего труда на базаре, — говорит Иван Борок.



Иван Борок, директор государственного природоохранного учреждения «Ельня». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ельня сейчас очень популярна у туристов. В соцсетях полно фотографий со здешних экскурсий, на выходных сюда приезжают представители французского и американского посольств, дипмиссии Великобритании.

Лучше всего на Ельню ехать в сентябре. Тогда здесь визуально очень красиво, потому что листья и трава становятся желто-красными. В это время здесь можно увидеть журавлей, которые останавливаются на болоте во время полета на зимовку в Северную Африку, Европу и Израиль. С августа по октябрь на Ельне отдыхают около 35 тысяч журавлей. Одновременно на болото вечером может сесть пять-семь тысяч птиц.

— Эстонские орнитологи подвесили к журавлям GPS-датчики. И оказалось, что одна из стай прилетела к нам 1 октября — улетела 16 октября. А 19 октября она была в Израиле в пустыне Негев. После Ельни птицы пролетели несколько тысяч километров, практически не останавливаясь.



Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Ельня — это верховое болото и опасаться, что затянет в трясину, как в фильме «А зори здесь тихие», не стоит. Но понятное дело, что не надо заходить в особо топкие места или туда, где много воды.

Самый облегченный для туристов вариант путешествия по болоту — экотропа. Это четырехслойный деревянный настил длиною 1532 метра. Снизу два слоя досок из осины, а сверху — поперечный брус и еще один настил из дуба. По нему можно идти даже в кроссовках — ноги не промочишь. Самая походящая одежда — штаны и кофта с длинным рукавом, головной убор. С собой обязательно взять воду.



Экотропа на болоте Ельня. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Ширина настила — 1,5 метра, и благодаря этому им могут пользоваться люди с инвалидностью. Правда, чтобы добраться до экотропы, нужно преодолеть километр заболоченной дороги. На ней тоже планируют положить деревянный настил.

Еще лет семь назад никаких настилов на болоте не было, построили их благодаря гранту Европейской технической помощи и ПРООН. На настил выделили 120 тысяч евро.



Косуля на болоте Ельня. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Когда получили грант, тогда и создали инфраструктуру на болоте, разработали новые маршруты, появился экоцентр. Стало понятно, что людям предложить и за что брать деньги.

Если вы сами приезжаете на экотропу на Ельню, то никому ни за что платить не надо. Перед входом в болото даже можно бесплатно поставить палатку. Если заказываете экскурсию в природоохранном учреждении «Ельня», то для группы до пяти человек она обойдется в шесть рублей с человека.

Лучше всего добираться до болота Ельня из Миор, до них из Минска — чуть больше 230 километров. В Миорском районе надо держать путь на деревню Канахи, там повернуть на урочище Таборы. При въезде на экотропу вы увидите информационное табло про Ельню, возле него и можно оставить машину.

Верховое болото вырабатывает в разы больше кислорода, чем сосновые леса

На болоте растет мох сфагнум. Благодаря нему здесь очень чистый воздух.

— Он в огромных количествах абсорбирует в себя воду и выделяет гуминовую кислоту. Она убивает все микроорганизмы и поглощает СО2. Верховое болото вырабатывает в разы больше кислорода, чем наши сосновые леса.



Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Еще один плюс посещения верховых болот — здесь нет комаров, они на нем просто не живут, потому что это не их место распространения.

Экотропа на болоте Ельня начинается с водного канала. Это выпрямленное русло реки Волта.

— Это последствия попытки мелиорации Ельни. Сначала вырыли вот такие каналы, которые выпрямляли русло рек и стоков из болота, чтобы вышло как можно больше воды и получилось осушить пограничные участки. Сейчас очень важно, чтобы болото не высыхало, поэтому для восстановления биорежима канал должен быть полноводным. Мы строим искусственные сооружения, но в этом нам еще помогают бобры. Они создают плотины, и болото меньше высыхает.



Выпрямленное русло реки Волта. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мы идем по экотропе, и с первого взгляда даже не скажешь, что мы на болоте. По обеим сторонам деревянного настила — растет пушистая береза. И это плохо — значит, что в таких местах не хватает влаги.

— Естественное растение для верхового болота — болотная сосна. Она отличается от обычной сосны лишь тем, что приспособилась жить в угнетенных условиях, когда постоянно много влаги и недостаточно минеральных веществ.

На пути нам встречается растение с белым пушистым хохолком — на ощупь он мягкий и нежный, хочется прижать его к щекам. Лучше всего приезжать любоваться этим растением на болоте — в конце мая.



Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

— Это наша красавица — пушица. Ботаники — люди веселые, поэтому официальное название у нее — пушица влагалищная. Она уже отходит, но когда ее очень много, то ощущение, что болото покрыто снегом. Раньше хозяйки, которые не ленились, собирали ее и добавляли в пуховые подушки.

Не только пушица — стимул, чтобы посетить болото в мае. В начале этого месяца, даже больше чем в июне, в районе часов пяти утра неленивые туристы смогут увидеть очень много птиц и животных.

— Слышите, как кричат журавли? — спрашивает наш гид — А кто там ходит на тропе? Косуля или заяц? Вон, вон, вон — косуля! Повезло, что увидели: чтобы увидеть животных, надо ехать рано утром.

Почему болото горит

На болоте Ельня очень хороший клюквенник. Сейчас клюква цветет розовыми цветами. К осени болото будет усыпано красными ягодами — неописуемой красоты зрелище. Обычно клюква растет на участках болота, которые в народе называют «чистяками».



Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Типичный ландшафт для верхового болота — когда гряда из кочек сменяется увлажненными участками. Они называются мочежинами. Затем опять идут кочки, потом снова мочежина.

Пока мы идем, Иван рассказывает, что помимо высыхания для болота очень опасны пожары.

— Ельня в свое время очень часто горела. Этому причиной могли быть и незатушенные до конца костры, и незатушенная сигарета, и брошенная бутылка, если в ней внутри жидкость. Бутылка в этом случае может сработать, как увеличительное стекло. Когда эта территория была под Польшей, на реках строили много гидросооружений. И в засушливое лето польские ученые придумали выкапывать из центра болот к краю каналы. Как ни странно, болото имеет форму купола: если мы идем от края к центру, то постоянно поднимаемся вверх. Перепад высот — семь-восемь метров.



Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Эти самые каналы на Ельне и питали гидросооружения. В 1939 году в этот регион пришла Советская власть, а затем началась война, и люди перестали нуждаться в каналах. Но воду-то они выводили, а болото высыхало. Как только было засушливое лето — возникали пожары.

— Раз в три-четыре года Ельня горела. Тушить помогали предприятия из Полоцка и Новополоцка, а 14 лет назад полностью выгорело 60−70% болота. Надо было проблему решать. Сначала была госпрограмма — и эти каналы закрыли, потом появились волонтерские лагеря. На каналах стали создавать плотины и каналы перекрывать, чтобы как можно больше удержать воды на болоте. Таких плотин построили штук 40, и это сразу дало положительный эффект. Несколько лет назад мы получили грант, загнали на болото серьезную технику и перекрыли каналы с помощью насыпи. С тех пор болото практически не горело. В позапрошлом году на юге вспыхнуло, но там буквально десять гектаров выгорело. К тому же там рядом было озеро, и это тоже помогло быстро потушить пожар.



Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Сейчас, если очень жарко и нет дождей, болото закрывают для посещения.

Что можно увидеть на болоте

На болоте растет много растений из Красной книги. Например, морошка. Эта ягода есть на севере — в Финляндии и российской Карелии. А для наших широт — редчайший вид.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Вот мы подошли к королю верхового болота, — продолжает экскурсию Иван. — Есть несколько растений, которые приезжают посмотреть именно сюда. Одно из них — багульник. У него резкий и терпкий аромат.

Багульник встречается и в тех местах, где растет голубика. Из-за него эту ягоду часто называют «дурницей». Если человек не переносит багульник, надышится его ароматом, то ему может стать плохо.

Здесь есть еще одно редкое растение-хищник — росянка. Растение очень яркое и привлекает насекомых. Как только насекомое коснулось лепестков, оно тут же прилипает и уже не вырвется. А росянка действует, как наш желудок: сжалась, переработала все вкусное из насекомого, а остатки бросила на поверхности.



Росянка. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мы слышим, как рядом кричат журавли. Иван дает бинокль и, действительно, впереди среди берез стоит птица. Наш гид говорит, что сейчас у журавлей период, когда они приводят потомство. Поэтому журавли мало летают, охраняют будущих детей и кричат, отпугивая чужаков.

Оказывается, журавль очень верная в отношениях птица.

— Лебедь «налево» сходит, пока самка на гнезде, и даже не задумается, а журавли — нет. Партнера в паре журавлей выбирает самка, пока самец во время брачных игр показывает свои самые лучшие качества.

Тропа заканчивается, и мы подходим к озеравке Березки. Озеравками называются небольшие озера на болоте. В них можно купаться, также здесь водится рыба, например, щука и окунь.



Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

— Болотная рыба считается вкуснее, и она здесь никогда не становится тощей, потому что в болоте хорошая кормовая база. В болотном озере можно поймать больших окуней — рекорд был 3600 грамм. А в 60-х годах местный кузнец на кованый крючок словил щуку весом 32 килограмма — выуживал ее на Ельне четыре часа.

Экологическая тропа — не единственная возможность посетить болото. Также можно пройтись по нему на болотоступах со стороны деревни Суховержье. Это специальные конструкции, похожие на лыжи, которые надевают на ноги. В этом случае для группы до пяти человек билет на одного обойдется в 20 рублей. Есть здесь и болотоходы. На них ездят вокруг болота и по настилам, по самому болоту — это не очень хорошо для экологии.

Жилье советуют искать в Браславе

Если вы решили посетить болото Ельня и приехали в Миоры на несколько дней, то в самом городе и районе тоже есть на что посмотреть. Здесь много красивых костелов, а в 20 километрах от города на реке Вята — самый большой водопад в Беларуси.

Переночевать можно в местных государственной и частной гостиницах. Правда, они могут быть с большего заняты рабочими строящегося металлопрокатного завода. В частной гостинице «Ника» сайт booking.com предлагает размещение на сутки в июле в двухместном номере за 52 рубля.

В Миорах сдают квартиры, но почти нет свободных вариантов из-за тех же строителей. Двухкомнатную можно снять, если она свободна, за 31 рубль в сутки. Но, например, 10−11 июня, когда мы звонили и искали жилье, вакантной была только однокомнатная квартира.

Также можно жить на усадьбе. Например, один из домов на сутки для двоих человек на хуторе нам предложили за 100 рублей. Конечно, можно найти и что-то подешевле. Но местные советуют искать жилье в том же Браславе, что в 45 километрах от Миор. Говорят, что там вариантов больше, да и инфраструктура развита лучше.