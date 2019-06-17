Семинар для работников идеологической вертикали района прошел в Вороновском райисполкоме

Источник материала: Вороновская газета





В работе семинара принял участие заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович, заместитель комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Халецкая, лектор общества «Знание» Людмила Тарима.





В повестку дня семинара было вынесено несколько важных тем — организация подписной кампании на периодические издания в организациях и на предприятиях, формы воспитательно-профилактической работы в коллективах с обязанными лицами.





Участникам семинара также разъяснили изменения в критериях признания детей находящимися в социально опасном положении. Подчеркивалось, что идеологи трудовых коллективов могут стать хорошими помощниками для субъектов профилактики в вопросах выявления семейного неблагополучия. На местах им зачастую видны факты, которые требуют вмешательства государственных органов.





Роли отца в воспитании детей была посвящена лекция старшего преподавателя Гродненского областного института развития образования Людмилы Тарима.

Подробнее о рассмотренных темах — в печатном номере «Воранаўскай газеты».

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.