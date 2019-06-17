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Семинар для работников идеологической вертикали района прошел в Вороновском райисполкоме

18.06.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Семинар для работников идеологической вертикали района прошел в Вороновском райисполкоме

В работе семинара принял участие заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович, заместитель комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Халецкая, лектор общества «Знание» Людмила Тарима.

Семинар для работников идеологической вертикали района прошел в Вороновском райисполкоме

В повестку дня семинара было вынесено несколько важных тем — организация  подписной кампании на периодические издания в организациях и на предприятиях, формы воспитательно-профилактической работы в коллективах с обязанными лицами.

Семинар для работников идеологической вертикали района прошел в Вороновском райисполкоме

Участникам семинара также разъяснили изменения в критериях признания детей находящимися в социально опасном положении. Подчеркивалось, что идеологи трудовых коллективов  могут стать хорошими помощниками для субъектов профилактики в вопросах выявления семейного неблагополучия. На местах им зачастую видны факты, которые требуют вмешательства государственных органов.    

Семинар для работников идеологической вертикали района прошел в Вороновском райисполкоме

Роли отца в воспитании детей была посвящена лекция старшего преподавателя Гродненского областного института развития образования  Людмилы Тарима.

Подробнее о рассмотренных темах — в печатном номере «Воранаўскай газеты».

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 

 

 

 

 

 

 
 
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В работе семинара принял участие заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович, заместитель комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна...
 
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