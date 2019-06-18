Если остро стоит пенсионный вопрос

Источник материала: Вороновская газета





У кого есть право на дополнительную профессиональную пенсию и что ждет работника после выхода на заслуженный отдых, если наниматель не в полном объеме уплачивает за него взносы на профессиональное пенсионное страхование? Эти вопросы волнуют многих наших читателей.

— Из нашего СПК собираются уходить 4 тракториста. Они боятся потерять право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, если продолжат работать в той же должности. Моему мужу тоже советуют уволиться, чтобы «не переработать стаж». Что это за нормы закона такие?

— Право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда в соответствии с пунктом «д» ст.12 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» имеют право мужчины, работающие в качестве тракториста-машиниста, непосредственно занятые в производстве сельскохозяйственной продукции в предприятиях сельского хозяйства: мужчины — со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет и при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 20 лет на указанной работе и при условии, что продолжительность профессионального стажа (стажа после 01.01.2009г.) составляет менее половины требуемого для назначения профессиональной пенсии, т.е. менее 10 лет.

Наличие половины такого стажа подразумевает полный переход застрахованных лиц в систему профессионального пенсионного страхования и, соответственно, назначение досрочных пенсий будет производиться только по Закону «О профессиональном пенсионном страховании».

Так, досрочная профессиональная пенсия мужчинам, работающим трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства, непосредственно занятым в производстве сельскохозяйственной продукции, может быть назначена раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет при профессиональном стаже не менее 20 лет и общем стаже работы не менее 25 лет.

Но следует отметить, что профессиональные пенсии назначаются и выплачиваются за счет сбережений застрахованного лица, которые накапливаются на профессиональной части лицевого счета.

— Мне 56 лет. Уволен в связи с ликвидацией организации. Могу ли я рассчитывать на назначение пенсии по возрасту досрочно?

— Гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации, при отсутствии возможности трудоустройства органы по труду, занятости и социальной защите могут предложить назначить вместо пособия по безработице пенсию по возрасту досрочно, но не ранее чем за 2 года до достижения общеустановленного пенсионного возраста (ст.22 Закона «О занятости населения Республики Беларусь»). Общеустановленный пенсионный возраст в 2019 году составляет: для мужчин — 61,5 года, для женщин — 56,5 года. Следовательно, досрочная пенсия по возрасту гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации и зарегистрированным в органах по труду, занятости и соцзащите в качестве безработных, может быть назначена по достижении возраста: мужчинами — 59 лет 6 месяцев, женщинами — 54 года 6 месяцев. Ежегодно с 1 января общеустановленный пенсионный возраст увеличивается на 6 месяцев: к 2022 году — до 63 лет для мужчин и до 58 лет — для женщин. Пенсионный возраст для досрочных пенсий тоже увеличивается соразмерно повышению общеустановленного пенсионного возраста.

— Кто имеет право на дополнительную профессиональную пенсию и от чего зависит ее размер?

— Право на получение дополнительной профессиональной пенсии есть у застрахованного лица, за которое уплачивались взносы на профессиональное пенсионное страхование в связи с занятостью в особых условиях труда с 1 января 2009 года. Для назначения такой пенсии работнику необходимо: постоянно проживать в Беларуси, достичь общеустановленного пенсионного возраста и иметь пенсионные сбережения на профессиональной части своего (как застрахованного лица) лицевого счета. Пенсионные сбережения — средства, формируемые из взносов, уплачиваемых работодателем, и доходов от их размещения. Дополнительная профессиональная пенсия устанавливается в размере бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего в месяце, за который она выплачивается. Период выплаты определяется исходя из суммы пенсионных сбережений, имеющихся на профессиональной части лицевого счета застрахованного лица, и бюджета прожиточного минимума.

— Узнала, что наниматель уже несколько лет не в полном объеме уплачивает страховые взносы в Фонд соцзащиты населения. Засчитают ли мне это время в стаж для назначения пенсии, на которую я собираюсь выйти через полгода?

— Трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при условии уплаты обязательных страховых взносов в бюджет Фонда соцзащиты населения. В настоящее время минимальная заработная плата составляет 330 рублей, а для зачета в стаж при назначении пенсии одного месяца работы необходимо начислить и уплатить обязательные страховые взносы из суммы зарплаты не ниже «минималки» с учетом индексации. Бывают случаи, когда наниматели длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда, и суммы таких долгов порой составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается предприятий, которые находятся в стадии ликвидации (банкротства). Тогда страдают в первую очередь работники, для которых пришло время оформлять трудовую пенсию. Для того чтобы максимально оградить себя от подобных неприятных «сюрпризов» при оформлении пенсии, рекомендуем работникам пользоваться своим правом на получение информации об уплате за них обязательных страховых взносов. По этому вопросу можно обращаться в районный отдел Фонда соцзащиты населения или по месту нахождения организации.

Напоминаем гражданам, что заявление о назначении досрочной профессиональной пенсии подается в районный отдел областного управления Фонда социальной защиты населения.

Исчисление досрочной профессиональной пенсии производится путем деления суммы пенсионных сбережений, накопленных на профессиональной части лицевого счета застрахованного лица и сформированных из уплаченных нанимателем взносов на профессиональное пенсионное страхование за период занятости работника в особых условиях труда, на число месяцев досрочного пенсионного периода.

В период занятости застрахованного лица в особых условиях труда (на рабочем месте, включенном в перечень рабочих мест с особыми условиями труда организаций для целей профессионального пенсионного страхования) досрочная профессиональная пенсия не выплачивается.

По вопросам назначения и выплаты пенсий по Закону о ПО обращаться в отдел пенсий и пособий управления по труду, занятости и социальной защите Вороновского райисполкома по тел. 4-32-02 к Инессе Войтеховне Михальцевич.

По вопросам назначения и выплаты профессиональных (досрочных и дополнительных) пенсий — в Вороновский районный сектор Гродненского облуправления ФСЗН по тел. 2-22-78 к Татьяне Панфиловне Кучинской.